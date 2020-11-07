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護理師產子疑窒息死亡 將男嬰裝垃圾袋丟掉遭判刑

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

當護理師的林姓女子照顧她出生不到1個月的男嬰，發現男嬰疑溢奶窒息死亡，竟將男嬰裝垃圾袋丟大樓垃圾間，當垃圾處理掉，後來又利用他人小孩的照片，向健保局申請男嬰的健保卡，高雄地方法院依遺棄屍體、偽造文書罪，判她8月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，37歲林姓女子2016年6月在高雄長庚醫院產下男嬰，帶回家照顧約1個月後，7月某日早上醒來，她發現男嬰疑溢奶窒息死亡，因害怕他人發現男嬰死亡，竟把男嬰裝入垃圾袋，丟進大樓垃圾間的垃圾桶遺棄。

隔年11月底，衛生局發現林女都沒帶男嬰接種疫苗，衛生局通報社會局派員查訪未果，交由檢警查辦。

不料，在檢警偵辦全案時，2018年8月底，林女又拿鄭姓女子的女兒照片，到中央健康保險署高屏業務組聯合服務中心，以遺失兒子的健保卡為由，向不知情的承辦人員申請補發健保卡。後來檢警續追全案，林女說不出男嬰下落，才坦承兒子死亡被當裝垃圾袋丟棄。

檢警找不到男嬰屍體，無法確認死亡原因，因證據不足，檢方只能依遺棄屍體、偽造文書罪起訴林女，未依過失致死罪起訴林女。

高雄地方法院審理全案，法官認為林女不以妥適方法處理屍體，竟以塑膠袋包裹隨意丟棄，對男嬰生命嚴重欠缺應有之尊重，後又為掩飾犯行，持他人照片充當男嬰的照片，申辦健保卡有可議之處，但考量她坦承犯行，態度尚可，依遺棄屍體罪判刑6月、偽造文書罪判刑3月，應執行徒刑8月，得易科罰金。

護理師產子死亡當垃圾丟棄，高雄地方法院判決8月徒刑。本報資料照片
護理師產子死亡當垃圾丟棄，高雄地方法院判決8月徒刑。本報資料照片

健保卡 屍體

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