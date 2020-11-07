彰化警酒駕撞騎士 分局長提報自己跟所長連坐處分

彰化縣田中警分局郭姓員警涉嫌喝完花酒後酒駕，被記過調職後，基層出現要求派出所所長「連坐處分」的聲音，今天田中警分局局長鄭穎聰說，提報處分自己和派出所所長監督不周，由縣警察局人評會決定懲處。

彰化縣郭姓員警在今年9月下班後和友人到鹿港鎮喝花酒，結束後，疑似酒駕載友人返家撞到機車騎士，他趕緊下車表明願意賠償，但同行友人認為機車騎士開價3000元的賠償金太貴，不但阻止私下和解，還主動對想報警的機車騎士爆料說「找警察？他就是警察。」被撞機車騎士立刻報警，郭姓員警酒測超標，被依公共危險送辦，現已記2支小過並改調和美警分局。

此事在地方逐漸傳開，連帶要求郭姓員警任職的派出所所長接受連帶處分。不願具名的田中地方人士指出，郭姓員警喜歡喝酒，確實令人頭痛，但他本來任職的派出所，所長原來在二水派出所，經常當眾對下屬不假辭色的斥責，也曾經看見二水鄉民違規左轉、搶紅燈轉綠燈先通行，一路跟到鄉民的家中開罰單，讓重視人情的二水鄉民很不滿意，基層員警不喜歡這樣的長官。

田中地方人士又說，有一次某「高級」鄉民代表酒駕，被這名主管攔個正著，也是不假辭色要依規定辦理，這名鄉民代表拒絕酒測，甘願繳交罰款了事，但對於這名主管「落實勤務」，很有微詞，更別說是一般地方人士的請託，往往碰釘子，因此出現希望這名所長「連帶處分」調離田中警分局。

田中警分局並未對此證實，警分局長鄭穎聰說，關於他督導不周，已連同這名所長一併自請處分，將交由縣警察局開會處置。 田中警分局定期舉辦治安會議，提醒民眾守法，卻被踢爆員警酒駕，地方要求所長連坐處分。截圖自田中警分局臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康