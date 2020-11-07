無醫師資格看診抽血 還熬煮中藥販賣判4年

南投市民許姓男子未取得醫師資格，從2016年至2018年10月止，在住處為10名病患看診、抽血，並自行熬煮中藥販賣給病患，共收費211萬餘元，一審依違反藥事法將他判刑2年6月，檢察官及許男提起上訴，二審以他甫於2015年經警查獲，無悔意，旋重蹈前愆，甚至阻止被害人尋求正當醫療，藉此騙取暴利，惡性重大，改判刑4年，沒收犯罪所得211萬。可上訴。

判決書指出，許姓男子未取得合法醫師資格，且未經中央衛生機關核准製造中藥藥包，於2015年12月15日經查獲擅自執行醫療業務、製造及販賣偽藥，業經判決確定。

未料，許男另行起意，自2016年間起至2018年10月間止，在南投市住處，先後為10名病患看診，並為病患抽血或請病患直接前往彰化縣員林市中正路國際醫事檢驗所抽血後送該檢驗所檢驗。

再由許男參考檢驗報告及據患者症狀，為患者診斷疾病，他前至中藥行購買當歸、川芎、金銀花等中藥材後，自行熬煮提煉，並以寶特瓶分裝中藥水販賣予病患，後以抽血檢驗為由，向病患收取每次 新臺幣9700元檢驗費，及每次1萬5000元至4萬元不等中藥水費用，共收費211萬餘元。

至2018年11月1日11時，為警持彰化地方法院核發搜索票，在許男南投市查扣相關證物，並經彰化縣政府衛生局將許提供予病患藥汁送請衛生福利部食品藥物管理署檢驗，檢出有中藥成分。