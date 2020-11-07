台南男駕車未開燈拒檢 衝撞警車大暴走判4月

台南市簡姓男子今年6月25日晚間駕駛轎車，沿新化區中正路行駛時未開燈，員警發現按喇叭示意停車受檢，他佯裝配合，趁員警下車靠近時加速逃逸，員警開警車按喇叭、鳴警笛從後追逐，反而跨越雙黃線超車逆向行駛、闖紅燈，直至金華路1段與南144線路口被警車攔下斜停在車前，他竟衝撞警車後加速逃逸，台南地院認簡犯損壞公務員職務上掌管物品罪，處4月徒刑。

檢警調查，簡前因公共危險案件，經台南地院判處3月徒刑確定，前年4月易科罰金執行完畢。未料，今年6月25日晚間11時15分，他駕車經新化區中正路，未依規定使用燈光遭巡邏員警攔查，竟在市區大暴走。

黃姓、蔡姓兩警按喇叭示意簡停車受檢，他佯裝停車配合，趁員警下車靠近時，隨即加速駕車逃逸。員警駕駛警車在後追逐，經按喇叭、鳴放警笛及大聲要求停車受檢，他仍不理會，沿新化區台19甲線、中正路、中山路、大智路、南170線、台39線加速逃逸，期間行經閃黃、閃紅號誌路口未減速或暫停，轉彎時未使用方向燈，甚至跨越雙黃線超車逆向行駛，闖越紅燈，險象環生。

警車追至新化區金華路1段與南144線路口時，超越他所駕轎車大聲要求停車，把警車斜停在簡車左前方，制止他再繼續行駛，且右前方仍有機車騎士。未料，簡仍駕車衝撞警車右邊前保險桿處，再度加速逃逸，經調閱路口監視器錄影畫面找到人送辦。