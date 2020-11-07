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彰化警酒駕撞騎士 3千私下和解不了曝光記過調職

聯合報 / 記者林敬家簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣郭姓員警在今年9月疑似喝酒肇事撞到機車騎士，原本想私下和解，卻因價格沒談攏，對方想報警找警察，遭身旁友人自爆「他就是警察」，進而被發現是警察酒駕肇事，被依公共危險送辦，現已記2支小過調職處分。

郭姓員警原在田中分局服務，今年9月與友人利用下班時間在鹿港鎮喝酒，但酒後載友人返家途中撞到機車騎士，他驚覺大事不妙，趕緊下車表明願意賠償，騎士開出3000元價格，但友人不接受，覺得價格不合理，騎士見狀也不願私下和解，報警處理。

警方到場對雙方進行酒測，該名肇事員警酒測值超標，被依公共危險罪送辦。

經了解，郭姓資深警員才調到田中分局沒多久，先前也是因為喝酒問題被調過來，為列管人物，彰化警察局表示，員警涉足不當場所記2支小過並調單位處分，目前被調到和美分局，涉及公共危險罪部分，正由檢方偵辦中，待結果出爐，派出所長督導不周部分也會評估究責。

彰化縣有員警酒駕肇事被調單位處分。報系資料照
彰化縣有員警酒駕肇事被調單位處分。報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察 機車騎士 酒測

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