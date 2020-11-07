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以牙還牙！男持米酒瓶敲仇家頭 賠600萬還判刑2年8月

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

石姓男子不滿之前遭蔡姓男子持酒瓶砸頭，雙方結下樑子，認識二人的陳姓友人去年邀二人到新北市釣蝦場談和解，石男要求「以牙還牙」，讓他持紅標米酒酒瓶敲對方頭5下討回來就可擺平，蔡男才低頭考慮，石男即打酒瓶狠敲，導致蔡男顱內出血送醫，因右側肢體癱瘓住院兩個多月才出院。因石男事後同意賠償600萬元雙方達成和解，新北地院日前依重傷未遂罪，將石男判刑2年8個月，可上訴。

判決指出，25歲石姓男子於107年11月與蔡姓男子發生言語衝突，遭蔡男持酒瓶敲頭受傷，讓石男心存不滿，兩人共同友人陳姓男子為排解雙方糾紛，去年2 月在新北市林口區一間釣蝦場擺桌，邀二人到場談和解。

「我要以牙還牙。」石男表示，因前次衝突是遭蔡持玻璃瓶打傷頭，要擺平此事，要求以紅標米酒酒瓶敲對方頭部5下討回來，蔡男聞言後低頭考慮之際，石男二話不說，冷不防先持酒瓶狠敲蔡男頭部一下，蔡男當場昏倒在地，被送往林口長庚醫院急救。

蔡男因顱內出血、右側肢體癱瘓、右側顏面麻痺等傷勢，急診當天轉入腦神經外科住院，去年3月5日再轉入復健科住院，直到去年4月3日才出院。石男因出手過重，去年7月9 日允諾願賠蔡男600萬元，且當天就支付110萬元，餘款以分期方式每月支付4萬元，獲蔡男同意後雙方達成和解。新北地院日前依重傷未遂罪，將石男判刑2年8個月，仍可上訴。

紅標料理米酒。圖／翻攝台灣菸酒公司官網
紅標料理米酒。圖／翻攝台灣菸酒公司官網

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