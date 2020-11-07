以牙還牙！男持米酒瓶敲仇家頭 賠600萬還判刑2年8月

石姓男子不滿之前遭蔡姓男子持酒瓶砸頭，雙方結下樑子，認識二人的陳姓友人去年邀二人到新北市釣蝦場談和解，石男要求「以牙還牙」，讓他持紅標米酒酒瓶敲對方頭5下討回來就可擺平，蔡男才低頭考慮，石男即打酒瓶狠敲，導致蔡男顱內出血送醫，因右側肢體癱瘓住院兩個多月才出院。因石男事後同意賠償600萬元雙方達成和解，新北地院日前依重傷未遂罪，將石男判刑2年8個月，可上訴。

判決指出，25歲石姓男子於107年11月與蔡姓男子發生言語衝突，遭蔡男持酒瓶敲頭受傷，讓石男心存不滿，兩人共同友人陳姓男子為排解雙方糾紛，去年2 月在新北市林口區一間釣蝦場擺桌，邀二人到場談和解。

「我要以牙還牙。」石男表示，因前次衝突是遭蔡持玻璃瓶打傷頭，要擺平此事，要求以紅標米酒酒瓶敲對方頭部5下討回來，蔡男聞言後低頭考慮之際，石男二話不說，冷不防先持酒瓶狠敲蔡男頭部一下，蔡男當場昏倒在地，被送往林口長庚醫院急救。