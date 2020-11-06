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在社群留言確診者在某社區 基隆婦人不實訊息罰2萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市賴姓婦人今年3月涉嫌在網路社群散播確診人口所在地之不實訊息，法官認為極有可能造成民眾誤認他人居住、工作、求學等生活區域、社區有新冠肺炎疫情，使社會大眾不安，日前依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例判罰2萬元，可易服勞役。

基隆地院判決書指出，有網友在網路某社群發布「聽說這位女性是基隆市民？非常時期就是很猛不怕死還出國去玩」的貼文。賴女在公開貼文下方留言區，另張貼「在某某社區」的不實內容留言。經基隆市警察局移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。

法官審理表示，衛生福利部109年1月15日已公告之第五類法定傳染病，新冠肺炎為現今新聞媒體、社群軟體、通訊軟體高度關注之事件，民眾日常生活對於新冠肺炎疫情相關新聞及網路訊息均十分關切，如在不特定或特定多數人得以瀏覽之網站或社群軟體散播確診人口所在地的不實訊息，極有可能造成民眾誤認他人居住、工作、求學等生活區域、社區有新冠肺炎疫情，使社會大眾不安。

法官說，賴女坦承不諱，經核對臉書網頁截圖、Line對話紀錄截圖等，賴女在新冠肺炎疫情尚未平息之際，隨意散布全然不實訊息，造成公眾恐慌，判罰2萬元，以資警惕。

在社群留言確診者在某社區不實訊息，基隆婦人判罰2萬元。記者游明煌／攝影
在社群留言確診者在某社區不實訊息，基隆婦人判罰2萬元。記者游明煌／攝影

新冠肺炎 基隆 疫情

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