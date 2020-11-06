中石化安順廠戴奧辛汙染 自救會長嘆「經濟部不用賠」
中石化安順廠戴奧辛汙染案二軍229名受害者前年2月提出1.3億多元國賠案，台南地院今天下午5時宣判，僅准39名受害者、判賠1437萬5000元，其餘均已逾時效駁回，經濟部也判免賠。中石化戴奧辛汙染自救會長林吉進不滿經濟部免賠，考慮換律師，再討論是否上訴。
二軍229名受害者當中，有38名符合法律扶助資格，委由法扶律師團協助打官司。法扶律師團下午到庭耹聽宣判後表示，目前因沒有看到判決書附表內容，無法確認法院如何認定時效時點與各當事人受判決的金額，需待收到判決後，再與當事人討論是否上訴。
中石化戴奧辛汙染自救會長林吉進表示，一軍打官司時，從頭到尾花10多年，都是花自己的錢，但也因做的到，所以心甘情願，一軍400多人判賠1.8億元，如今自己加入二軍打官司，但整體氣勢已大不如前。他說，體內戴奧辛濃度38皮克，妻子則是51皮克，自費投入二軍打官司，如今判決出爐了，但仍無法確定判決內容，不知個人部分贏或輸？
林吉進說，1、2年前罹患肺癌，領有重大傷病卡，必須往返醫院，更曾因中石化安順廠相關整治大會，因病發嚴重送急診室，不克出席，也無法順利提案。他感嘆一路走來很辛苦，一直堅持到現在，仍未擺脫戴奧辛的陰霾。長久以來，他不滿經濟部未附連帶責任免賠，他強調，考慮換律師，再討論是否上訴。
台南地院指出，依國營事業管理法、國營事業工作考核辦法第3條第1項、1972年農藥管理法、依1972年農藥管理法授權訂立的農藥工廠設廠標準、1974年水污染防治法第13條、第14條、第15條等規定，並無對於被告經濟部所屬公務員應執行職務作為義務有明確規定，且未賦予被告經濟部所屬公務員作為或不作為的裁量餘地，依司法院釋字第469號解釋意旨，尚難認被告經濟部有何國家賠償法第2條第2項後段所定的國家賠償責任可言。因此，判中石化賠償，經濟部則免賠。
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