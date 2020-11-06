快訊

美大選喬治亞州拜登反超 關鍵州重新計票一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中石化安順廠戴奧辛汙染 自救會長嘆「經濟部不用賠」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

中石化安順廠戴奧辛汙染案二軍229名受害者前年2月提出1.3億多元國賠案，台南地院今天下午5時宣判，僅准39名受害者、判賠1437萬5000元，其餘均已逾時效駁回，經濟部也判免賠。中石化戴奧辛汙染自救會長林吉進不滿經濟部免賠，考慮換律師，再討論是否上訴。

二軍229名受害者當中，有38名符合法律扶助資格，委由法扶律師團協助打官司。法扶律師團下午到庭耹聽宣判後表示，目前因沒有看到判決書附表內容，無法確認法院如何認定時效時點與各當事人受判決的金額，需待收到判決後，再與當事人討論是否上訴。

中石化戴奧辛汙染自救會長林吉進表示，一軍打官司時，從頭到尾花10多年，都是花自己的錢，但也因做的到，所以心甘情願，一軍400多人判賠1.8億元，如今自己加入二軍打官司，但整體氣勢已大不如前。他說，體內戴奧辛濃度38皮克，妻子則是51皮克，自費投入二軍打官司，如今判決出爐了，但仍無法確定判決內容，不知個人部分贏或輸？

林吉進說，1、2年前罹患肺癌，領有重大傷病卡，必須往返醫院，更曾因中石化安順廠相關整治大會，因病發嚴重送急診室，不克出席，也無法順利提案。他感嘆一路走來很辛苦，一直堅持到現在，仍未擺脫戴奧辛的陰霾。長久以來，他不滿經濟部未附連帶責任免賠，他強調，考慮換律師，再討論是否上訴。

台南地院指出，依國營事業管理法、國營事業工作考核辦法第3條第1項、1972年農藥管理法、依1972年農藥管理法授權訂立的農藥工廠設廠標準、1974年水污染防治法第13條、第14條、第15條等規定，並無對於被告經濟部所屬公務員應執行職務作為義務有明確規定，且未賦予被告經濟部所屬公務員作為或不作為的裁量餘地，依司法院釋字第469號解釋意旨，尚難認被告經濟部有何國家賠償法第2條第2項後段所定的國家賠償責任可言。因此，判中石化賠償，經濟部則免賠。

中石化戴奧辛汙染自救會長林吉進不滿經濟部免賠，考慮換律師，再討論是否上訴。翻攝自林吉進臉書
中石化戴奧辛汙染自救會長林吉進不滿經濟部免賠，考慮換律師，再討論是否上訴。翻攝自林吉進臉書
法扶律師團表示，目前因沒有看到判決書附表內容，無法確認法院如何認定時效時點與各當事人受判決的金額，需待收到判決後，再與當事人討論是否上訴。記者邵心杰／攝影
法扶律師團表示，目前因沒有看到判決書附表內容，無法確認法院如何認定時效時點與各當事人受判決的金額，需待收到判決後，再與當事人討論是否上訴。記者邵心杰／攝影

戴奧辛 律師

延伸閱讀

中石化安順廠汙染二軍求償1.3億 台南地院判賠1437萬

隱形冠軍天承精密砸10億 建輕量化鋁鍛汽、機車零件廠

助傳統市場買氣回溫 經濟部「魚漿王」爭霸戰開打

數位綁三倍券 gogoro中獎名單出爐了

相關新聞

麻豆員警爆重大警紀案 台南市警長震怒「二大過免職」

台南市麻豆分局胡姓員警涉及公共危險、賭博案，台南市警局長詹永茂震怒，認為胡員敗壞官箴，嚴重影響警譽，爰依公務人員考績法及...

韋禮安合約糾紛遭求償求1038萬 法院判前東家福茂公司敗訴

藝人韋禮安前年宣告告別合作10年的前東家福茂唱片，自行成立新公司，福茂唱片發聲明反擊韋禮安「貪得無厭」，雙方爆發合約糾...

中石化安順廠戴奧辛汙染 自救會長嘆「經濟部不用賠」

中石化安順廠戴奧辛汙染案二軍229名受害者前年2月提出1.3億多元國賠案，台南地院今天下午5時宣判，僅准39名受害者、判...

百億總裁莊周文涉洗錢等案 法官今晚裁定羈押禁見

台中市知名控股集團總裁莊周文涉賭博、洗錢等案，檢警8月間收網，帶回涉案18人，但莊逃逸無蹤，檢察官9月發布通緝，經警於前...

無照收廢棄物還收處理費 橋檢命業者5萬交保

高雄市徐姓女子沒有廢棄物儲存、清除、處理等許可文件，但今年4月起，以環保公司名義對外收受廢棄物，並依種類不同收處理費，再...

中石化安順廠汙染二軍求償1.3億 台南地院判賠1437萬

纏訟10年的中石化安順廠戴奧辛汙染求償案，前年11月27日最高法院認為，居民生存權、居住品質人格法益受侵害，判中石化須賠...

勒索綠能廠商2000多萬 大城鄉長與芳苑角頭遭起訴

風能綠電工程上看千億元，引起地方覬覦，彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、秘書王宏銘等人，看準綠能廠商害怕抗爭、在外國工程師面前丟臉，...

張榮發慈善基金會董座鬧雙包 吳景明提告獲董事長寶座

張榮發慈善基金會董事長鍾德美今年4月17日召開董事會，卻宣告散會。散會後，「弟弟派」張國政等9名董事繼續開會並解任鍾女，...

假釋後再犯輕罪遭撤銷 釋字796號指違反比例、人身自由

最高法院審理3件受刑人假釋後犯輕罪，卻被撤銷假釋聲明異議案，法官認為刑法有關假釋撤銷、合併刑期相關規定違反比例原則，裁定...

韓國瑜稱「三立應改成兩立」挨告獲不起訴 檢：可受公評

去年總統辯論會，國民黨候選人韓國瑜當場砲轟「三立電視台應改成兩立⋯沒有良心⋯剩下造謠、抹黑」，遭對方提告妨害名譽。士林地檢署偵結，予以...

百億總裁被通緝後 逃亡期間賣地、過戶超跑疑脫產

百億總裁莊周文涉嫌洗錢等案，遭檢察官發布通緝後，在逃亡期間疑脫產，販賣名下位於中市七期重劃區的2筆土地，由2家營造商共以...

彰化檢警環聯手 查獲3800袋逾兩千噸非法廢棄物

彰化縣芳苑鄉葉姓夫婦非法經營廢棄物清理廠，從回收場蒐購廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物，為便於運送，涉嫌以太空袋包裝，並...

熱門新聞

身高192、台南明星高中陽光帥氣男師猝死 現場找到毒品針筒

明星高中陽光帥氣師猝死…師生難相信死於毒品 校長哀悼

影／竹市科技園區大樓火燒車 近500員工緊急疏散

台南明星高中192公分陽光帥氣男師猝死 檢證實使用毒品過量

夫送紅粉知己300萬2天後卻車禍昏迷 妻子討錢逆轉敗

麻豆員警爆重大警紀案 台南市警長震怒「二大過免職」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。