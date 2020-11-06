無照收廢棄物還收處理費 橋檢命業者5萬交保

高雄市徐姓女子沒有廢棄物儲存、清除、處理等許可文件，但今年4月起，以環保公司名義對外收受廢棄物，並依種類不同收處理費，再將廢棄物載到承租的路竹區某廠房堆置，橋頭地檢署接獲檢舉，由主任檢察官謝肇晶等人昨天持搜索票前往搜索，並通知涉案徐女到案，依違反廢棄物清理法等罪命業者5萬交保。

民眾檢舉表示，路竹區某廠房經常有大型貨車出入，疑似遭堆置廢棄物，嚴重破壞環境，檢方到場搜索，發現廠區內堆置大量塑膠混合物、廢塑膠屑、透明廢塑膠磚、廢纖維布、廢偏光板等廢棄物，經漏夜訊問，認定徐女違反廢棄物清理法等罪，命業者5萬元交保，後續將由專案小組擴大追查廢棄物來源。