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百億總裁莊周文涉洗錢等案 法官今晚裁定羈押禁見

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市知名控股集團總裁莊周文涉賭博洗錢等案，檢警8月間收網，帶回涉案18人，但莊逃逸無蹤，檢察官9月發布通緝，經警於前天下午查獲，檢察官認莊有串證、滅證、逃亡之嫌，向台中地院聲請羈押禁見，法官今天下午召開羈押庭，裁定羈押禁見。

台中地院行政庭長林源森表示，莊周文經法官訊問後，認為莊涉犯洗錢防制法第14條等犯罪嫌疑重大，除有通緝到案之逃亡事實外，亦有事實足認為有逃亡之虞；且有事實足認為有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，而有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款之羈押原因，非予羈押，顯難進行追訴、審判，且有羈押之必要，認檢察官聲請羈押被告為有理由，准予羈押並禁止接見通信。

百億總裁莊周文前天下午，在彰化市區落網後，經刑事局中打詢問調查後，昨天下午依組織犯罪條例等罪將莊周文移送台中地檢署偵辦，檢察官林依成針對本案諸多疑點複訊後，認定莊周文涉嫌洗錢、賭博等罪，昨天深夜向台中地院聲請羈押禁見。

法官閱卷至今天下午3時，召開羈押庭，由羅姓、張姓、王姓律師為莊周文辯護，法官審理至今天下午6時，認莊有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。

台中市知名控股集團總裁莊周文涉賭博、洗錢等案，檢察官認莊有串證、滅證、逃亡之嫌，向台中地院聲請羈押禁見獲准。圖／本報資料照
台中市知名控股集團總裁莊周文涉賭博、洗錢等案，檢察官認莊有串證、滅證、逃亡之嫌，向台中地院聲請羈押禁見獲准。圖／本報資料照

檢察官 洗錢 賭博

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