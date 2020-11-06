快訊

陽光去鏽，選舉翻盤？美國大選更甚「搖擺州」的關鍵因素

最新美大選開票／喬治亞州起變化！拜登超車川普 領先917票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中石化安順廠汙染二軍求償1.3億 台南地院判賠1437萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

纏訟10年的中石化安順廠戴奧辛汙染求償案，前年11月27日最高法院認為，居民生存權、居住品質人格法益受侵害，判中石化須賠400多人共1.8億元確定，經濟部免賠確定。第二批229名受害者前年2月提出1.3億多元國賠案，台南地院今天下午宣判，僅准39名受害者、判賠1437萬5000元，其餘均已逾時效駁回。

中石化台南安順廠是全世界同時受到戴奧辛、汞「雙毒」汙染的唯一場址，居民體內含有過量戴奧辛，罹患糖尿病，癌症人數偏高。2008年213位居民委託律師團打官司，求償近3.5億元，訴訟期間，已62名求償者過世，由繼承人承接訴訟，因此有400多人獲賠。

然而，前案一審法院宣判，判中石化與經濟部要連帶賠償1.68億元，原台南市衛生局認定居民體內戴奧辛濃度64皮克視為高濃度為補償標準，當時32皮克以上受害者均獲賠償。

因此，中石化安順廠周邊鹿耳、四草及顯宮3里，戴奧辛濃度在32皮克以上，計有229名居民糖尿病、癌症等病痛纏身，2017年2月9日提起第二起國賠案，請求精神慰撫金等共計1.3億多元。

這229名受害居民當中，38名符合法律扶助資格，委由法扶律師協助外，其餘則自費委託律師，併案上訴。

第二起中石化安順廠國賠案，訴訟期間雙方爭議點在於起訴時效，受害者則認為同案應該一體適用，且確有受害前案起訴後才發現有糖尿病等病痛。

法扶基金會台南分會律師陳威延（由左至右）、王捷歆、陳慈鳳協助二軍打官司。記者邵心杰／攝影
法扶基金會台南分會律師陳威延（由左至右）、王捷歆、陳慈鳳協助二軍打官司。記者邵心杰／攝影
中石化台南安順廠前身為台鹼安順廠，曾是號稱東亞最大的五氯酚製造廠。圖／台南市政府環保局提供
中石化台南安順廠前身為台鹼安順廠，曾是號稱東亞最大的五氯酚製造廠。圖／台南市政府環保局提供

戴奧辛 國賠 律師

延伸閱讀

IBM隱匿職缺要留職停薪經理走人 判賠近9百萬至讓他復職

越南逃逸移工涉性侵女客人 法院判賠30萬

中石化橋頭廠落成啟用 將拓展石化產業第二核心

中石化橋頭廠 啟動投產

相關新聞

麻豆員警爆重大警紀案 台南市警長震怒「二大過免職」

台南市麻豆分局胡姓員警涉及公共危險、賭博案，台南市警局長詹永茂震怒，認為胡員敗壞官箴，嚴重影響警譽，爰依公務人員考績法及...

韓國瑜稱「三立應改成兩立」挨告獲不起訴 檢：可受公評

去年總統辯論會，國民黨候選人韓國瑜當場砲轟「三立電視台應改成兩立⋯沒有良心⋯剩下造謠、抹黑」，遭對方提告妨害名譽。士林地檢署偵結，予以...

韋禮安合約糾紛遭求償求1038萬 法院判前東家福茂公司敗訴

藝人韋禮安前年宣告告別合作10年的前東家福茂唱片，自行成立新公司，福茂唱片發聲明反擊韋禮安「貪得無厭」，雙方爆發合約糾...

釋字796「一律撤銷假釋」部分違憲 基層檢贊成籲速修法

司法院大法官今作出釋字796號解釋，指刑法第78條第1項「一律撤銷假釋」部分違憲。台北地檢署檢察官林達表示，過往撤銷假釋...

百億總裁莊周文涉洗錢等案 法官今晚裁定羈押禁見

台中市知名控股集團總裁莊周文涉賭博、洗錢等案，檢警8月間收網，帶回涉案18人，但莊逃逸無蹤，檢察官9月發布通緝，經警於前...

無照收廢棄物還收處理費 橋檢命業者5萬交保

高雄市徐姓女子沒有廢棄物儲存、清除、處理等許可文件，但今年4月起，以環保公司名義對外收受廢棄物，並依種類不同收處理費，再...

中石化安順廠汙染二軍求償1.3億 台南地院判賠1437萬

纏訟10年的中石化安順廠戴奧辛汙染求償案，前年11月27日最高法院認為，居民生存權、居住品質人格法益受侵害，判中石化須賠...

勒索綠能廠商2000多萬 大城鄉長與芳苑角頭遭起訴

風能綠電工程上看千億元，引起地方覬覦，彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、秘書王宏銘等人，看準綠能廠商害怕抗爭、在外國工程師面前丟臉，...

張榮發慈善基金會董座鬧雙包 吳景明提告獲董事長寶座

張榮發慈善基金會董事長鍾德美今年4月17日召開董事會，卻宣告散會。散會後，「弟弟派」張國政等9名董事繼續開會並解任鍾女，...

假釋後再犯輕罪遭撤銷 釋字796號指違反比例、人身自由

最高法院審理3件受刑人假釋後犯輕罪，卻被撤銷假釋聲明異議案，法官認為刑法有關假釋撤銷、合併刑期相關規定違反比例原則，裁定...

百億總裁被通緝後 逃亡期間賣地、過戶超跑疑脫產

百億總裁莊周文涉嫌洗錢等案，遭檢察官發布通緝後，在逃亡期間疑脫產，販賣名下位於中市七期重劃區的2筆土地，由2家營造商共以...

彰化檢警環聯手 查獲3800袋逾兩千噸非法廢棄物

彰化縣芳苑鄉葉姓夫婦非法經營廢棄物清理廠，從回收場蒐購廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物，為便於運送，涉嫌以太空袋包裝，並...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。