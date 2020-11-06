中石化安順廠汙染二軍求償1.3億 台南地院判賠1437萬

纏訟10年的中石化安順廠戴奧辛汙染求償案，前年11月27日最高法院認為，居民生存權、居住品質人格法益受侵害，判中石化須賠400多人共1.8億元確定，經濟部免賠確定。第二批229名受害者前年2月提出1.3億多元國賠案，台南地院今天下午宣判，僅准39名受害者、判賠1437萬5000元，其餘均已逾時效駁回。

中石化台南安順廠是全世界同時受到戴奧辛、汞「雙毒」汙染的唯一場址，居民體內含有過量戴奧辛，罹患糖尿病，癌症人數偏高。2008年213位居民委託律師團打官司，求償近3.5億元，訴訟期間，已62名求償者過世，由繼承人承接訴訟，因此有400多人獲賠。

然而，前案一審法院宣判，判中石化與經濟部要連帶賠償1.68億元，原台南市衛生局認定居民體內戴奧辛濃度64皮克視為高濃度為補償標準，當時32皮克以上受害者均獲賠償。

因此，中石化安順廠周邊鹿耳、四草及顯宮3里，戴奧辛濃度在32皮克以上，計有229名居民糖尿病、癌症等病痛纏身，2017年2月9日提起第二起國賠案，請求精神慰撫金等共計1.3億多元。

這229名受害居民當中，38名符合法律扶助資格，委由法扶律師協助外，其餘則自費委託律師，併案上訴。

第二起中石化安順廠國賠案，訴訟期間雙方爭議點在於起訴時效，受害者則認為同案應該一體適用，且確有受害前案起訴後才發現有糖尿病等病痛。