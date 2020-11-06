勒索綠能廠商2000多萬 大城鄉長與芳苑角頭遭起訴

風能綠電工程上看千億元，引起地方覬覦，彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、鄉代會主席王宏銘等人，看準綠能廠商害怕抗爭、在外國工程師面前丟臉，多次出言恐嚇，先後索取千萬元賄款，沒想到芳苑鄉人士洪舜揚如如法炮製，自稱是「冷面殺手」換帖兄弟，也恐嚇取財900萬元，彰化地檢署偵辦，今天依違反貪汙治罪條例將蔡鴻喜等7人提起公訴。

起訴書指出，大城鄉代會主席王宏銘得知朕豐公司與星能公司，承做台電施做離岸風場陸域輸電系統管排工程，申請挖路埋管，竟找黑道分子張秝綸（39歲）出面協商，稱「地方先處理，…要做才有機會。」朕豐公司黃姓負責人從2018年9月至2020年5月，交付350萬元給王、張二人，不但如此，王宏銘2018年10月還找別人再向黃姓廠商勒索60萬元。

王宏銘不只向朕豐收賄，2018年9月和星能公司餐敘，張秝綸作陪，當場要求「回饋金」，否則發動民眾抗爭星能挖路，現場有多名外國工程師聽得霧沙沙，星能顧及公司名譽跟台灣的國際顏面，同年11月交付750萬元給王、張二人。

王、張的行為傳開，芳苑鄉地方人士洪舜揚（60歲）自稱與「冷面殺手」是換帖兄弟，2019年11月到星能撂話，星能心生畏懼，公司決定交付750萬元，被王宏銘知道，不滿拿得比較少，居然授意張秝綸找人到星能抗爭丟擲石，星能被迫停工一星期，在2020年交付500萬元，芳苑洪舜揚250萬元、大城王宏銘和張秝綸合得250萬元。

檢方調查，向再生能源廠商索賄一事，大城鄉長蔡鴻喜假裝不知情，當朕豐施作管線時需經過第七公墓，蔡鴻喜2019年至今年5月，透過大城鄉調解委員會主席黃碧枝（63歲）出面，以解決民怨抗爭、延長核准路權施工日期換取挖掘許可，朕豐黃姓負責人與協力廠商李姓負責人陸續匯款50萬元、120萬元及180萬元，工程才順利進行。

經統計，大城鄉長蔡鴻喜索賄297萬元，鄉代會主席王宏銘索賄735萬元，張秝綸索賄480萬元，檢方調查，芳苑鄉洪舜揚自稱代表「芳苑鄉」，索賄900萬元，但他堅稱全拿，都沒分給任何芳苑地方人士。

彰化檢方獲報，經檢察官蔡勝浩指揮法務部廉政署中調組、彰化縣調查站和彰化縣警察局刑事警察大隊，自2020年7月22日發動4次搜索，傳訊等偵查，羈押被告蔡鴻喜、王宏銘等7人，後來先行釋放調委會主席和黃姓、李姓廠商。