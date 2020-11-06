張榮發慈善基金會董座鬧雙包 吳景明提告獲董事長寶座

張榮發基金會董事吳景明。記者侯永全／攝影

張榮發慈善基金會董事長鍾德美今年4月17日召開董事會，卻宣告散會。散會後，「弟弟派」張國政等9名董事繼續開會並解任鍾女，推選吳景明為新任董事長。事後，吳等人向台北地院提出確認董事長委任關係不存在之訴，要把鍾德美拉下台，台北地院今判吳自今年4月18日起董事長委任關係存在，可上訴。意即鍾德美已非董事長。

長榮經營權之爭越演越烈，長榮大房三兄弟間內鬥浮上檯面，由張榮發二子張國明及三子張國政，對抗長子張國華及張榮發在世時相當倚靠的老臣柯麗卿，明顯演變成「哥哥派」與「弟弟派」之爭。

長榮集團兩大基金會包括張榮發文教基金會、張榮發慈善基金會，三兄弟中誰能控有兩大基金會，加上自身持股，就可掌握長榮集團。目前兩基金會的董事長都是鍾德美，被歸為「哥哥派」的老臣。

鍾德美向台北地院聲請選任臨時董事，今年10月21日法院裁准由高雄科技大學副校長俞克維擔任臨時董事長，遠見天下文化事業群營運長林天來等6人擔任臨時董事，接管文教基金會，等同「哥哥派」拿下文教基金會。

今年4月17日，張榮發慈善基金會召開第8屆第6次董事會議，會中由原任董事長鍾德美擔任主席，宣布散會。散會後，張國政等9名董事留在會場繼續開會並解任鍾德美，推選吳景明為新任董事長。

基金會聲明，張國政等董事在會議一開始強勢提出變更議程，企圖將改選董事案提到第1案進行，讓與會其他董事感到錯愕，雖經鍾德美說明應按原訂議程進行，董事卻仍執意變更，更無視鍾指揮議事權限、影響會議秩序，鍾見議事無法順利進行，宣布散會。

基金會認為，散會後張國政等9名董事仍滯留會場續行議事，並違法解任鍾德美董事長職務，也推選吳景明為新任董事長，故決議均應無效，豈料董事竟持無效的董事會決議向主管機關衛福部申請核准，已涉犯偽造文書及使公務員登載不實等罪。

基金會指出，吳景明還以董事長名義於5月18日違法自行召開董事會，但部分董事卻未收到開會通知，且鍾德美也於5月15日、22日分別寄發存證信函及律師函向吳景明董事告知其並非合法董事長，不得恣意代表本基金會執行任何對內或對外之職務，以免觸法。

基金會強調，張國明、張國政兄弟也以鍾德美不能再行使董事長職務為由，向台北地院聲請定暫時狀態假處分，法院已於5月25日裁定駁回。