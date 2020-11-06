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假釋後再犯輕罪遭撤銷 釋字796號指違反比例、人身自由

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

最高法院審理3件受刑人假釋後犯輕罪，卻被撤銷假釋聲明異議案，法官認為刑法有關假釋撤銷、合併刑期相關規定違反比例原則，裁定停止審理，聲請大法官釋憲。此外，台南地院、高雄高分院和男子劉寶平也聲請解釋，大法官今作出釋字796號解釋，指刑法第78條第1項「一律撤銷假釋」部分違憲。

因受假釋人陳皇賓、劉寶平分別又犯肇事逃逸、強制性交與傷害罪，各被處1年1月、4年2月，因此假釋仍撤銷。

刑法第78條第1項規定「假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後6月以內，撤銷其假釋。」，大法官指不分受假釋人是否受緩刑或6月以下有期徒刑宣告，以及有無基於特別預防考量，使其再入監執行殘刑之必要之具體情狀，只因又犯受有期徒刑以上之刑宣告，即一律撤銷假釋，致受緩刑或6月以下有期徒刑宣告且無特別預防考量必要之個案受假釋人，均再入監執行殘刑，這範圍內沒有必要。大法官認為，條文牴觸憲法比例原則與保障人身自由，自本解釋公布之日起失效。

最高法院審理男子陳皇賓、姜錦輝、羅敏曜聲明異議案。其中陳與強盜集團帶西瓜刀、瓦斯噴霧至汽車旅館、超市強盜取財，被依懲治盜匪條例判無期徒刑定讞，2012年假釋出獄；2015年陳又涉肇事逃逸判刑1年1月確定，被撤銷假釋，須再入獄25年。陳聲明異議，認為自己努力更生，僅因駕車不慎肇事，一時緊張離開現場，且事後和對方和解，若因此撤銷假釋服殘刑25年，輕重失衡。

姜錦輝則多次搶劫並強姦女乘客，被依懲治盜匪條例判無期徒刑定讞，1990年入獄至2001年，2004年再犯媒介性交易判刑3月，撤銷假釋須再入獄。羅敏曜拿水果刀砍死兩人，判無期徒刑定讞，1998年入獄至2011年假釋，2017年酒駕被逮，判2月徒刑，撤銷假釋須再入監。

最高法院認為，刑法第78條第1項法條文義「太過明確」，難讓法院有裁量「伸縮」空間，在文義範圍內獲致合憲判決，也無從以目的性限縮來填補，有違反憲法保障人身自由、比例原則疑慮。

司法院秘書長林輝煌表示，如果於受假釋人故意更犯之罪是受緩刑或6月以下有期徒刑宣告，就該更犯之罪，或暫不執行，或得易科罰金或易服社會勞動，則是否應變更原受的社會處遇改為入監執行，應再個案審酌，不應僅因該更犯罪受有期徒刑以上刑宣告，即一律撤銷假釋。

林說，本號解釋只針對「受緩刑或6月以下有期徒刑宣告，且無特別預防考量必要之個案受假釋人亦應一律撤銷假釋」部分宣告違憲並立即失效，因此，若所涉更犯罪的罪責，非受緩刑或6月以下有期徒刑宣告，就不屬「相關機關應依本解釋意旨，個案審酌是否撤銷其假釋」範疇。

司法院秘書長林輝煌說明釋字第796號解釋。記者王宏舜／攝影
司法院秘書長林輝煌說明釋字第796號解釋。記者王宏舜／攝影

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