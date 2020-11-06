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韋禮安合約糾紛遭求償百萬 法院判前東家福茂公司敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人韋禮安前年告別合作10年的前東家福茂唱片，雙方爆發合約糾紛，福茂唱片提民事訴訟並求償100萬元；台北地院今（6日）宣判，判福茂公司敗訴，可上訴。圖／The Orchard提供
藝人韋禮安前年告別合作10年的前東家福茂唱片，雙方爆發合約糾紛，福茂唱片提民事訴訟並求償100萬元；台北地院今（6日）宣判，判福茂公司敗訴，可上訴。圖／The Orchard提供

藝人韋禮安前年宣告告別合作10年的前東家福茂唱片，自行成立新公司，福茂唱片發聲明反擊韋禮安「貪得無厭」，雙方爆發合約糾紛；福茂唱片提民事訴訟，要求確認雙方合約未終止，並要求100萬元損害賠償。台北地方法院今宣判，判福茂公司敗訴，可上訴。

韋禮安2008年4月7日和福茂唱片簽約，隔年發行第一張EP，2010年發行首張專輯，事後韋禮安入伍服役，直到2012年發行第二張專輯，2014年發行第三張專輯，2016年發行第四張專輯。雙方合約原在2014年3月31日期滿，但合約訂有「自動延長條款」，意指韋禮安要發行8張專輯或90首歌曲，合約才算期滿。

福茂唱片指出，和韋禮安簽的契約並非制式合約，公司對於每位藝人專輯和歌曲數量、經紀收入比例、版稅比例、合約期間都不一樣，惠個別和藝人磋商後，再由公司法務草擬合約。

福茂唱片認為，韋禮安屬於創作型藝人，整張專輯均由韋禮安包辦，和一般藝人只需演唱他人創作歌曲不同，而創作型藝人一年能寫幾首歌，取決於他的創作能量；公司考量對韋禮安的投入及培養力道，才約定期限內沒辦法創作一定數量歌曲，合約期限會自動延長，也就是說韋禮安沒有在期限內創作出一定數量歌曲，也不會違約，這對公司及藝人都公平，合約應屬有效。

韋禮安委任律師指出，提給法院的書狀有以蔡依林、周杰倫當紅歌手發行歌曲數量、年份作為比較，合約要求韋禮安在短短6年間發行8張國語專輯或90首歌曲，且合約第7條約定必須是「雙方共同合作錄製商業上可供發行、發售的歌曲或專輯」，實際上是否發行或發售取決於福茂唱片，並非韋禮安單純創作就可列入計算，形同合約期限任由唱片公司無限期延長，有顯失公平的疑慮。

公司法 民事訴訟 律師 韋禮安

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