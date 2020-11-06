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百億總裁被通緝後 逃亡期間賣地、過戶超跑疑脫產

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

百億總裁莊周文涉嫌洗錢等案，遭檢察官發布通緝後，在逃亡期間疑脫產，販賣名下位於中市七期重劃區的2筆土地，由2家營造商共以30億購入，莊又將13輛超跑過戶給北部地區車商代售，經檢察官指揮調查局台中市調查處追回查扣賣2地所得8億餘元，以及查扣價值不菲的13輛超跑。

台中地檢署指出，檢察官林依成於8月11日指揮警、調人員，展開大規模傳訊搜索行動，查獲涉案對象18人，但莊逃逸，檢方於9月間對莊發布通緝，而莊在逃亡期間出售位於中市西屯區及南屯區的2筆土地，以22億、8億價格賣給2家營造商，此外，莊並將13筆超跑過戶給北部車商及個人，疑有脫產之嫌。

檢察官林依成遂指揮調查局台中市調查處追查，經檢調傳喚，營造商提供完整的金流，及買賣契約，檢認是合法買賣，而莊周文的公司主管繳出賣地後款項8億餘元，由檢察官查扣。

此外，檢調查出莊周文將13輛超跑，未經買賣過戶給北部地區多家車商及個，檢察官指揮調查局台中市調查處幹調查員，傳訊相關車商及個人共8人，檢察官訊後認涉嫌違反洗錢防制法，分別以10至20萬交保，並查扣13輛超跑。

百億總裁莊周文涉嫌洗錢等案，被通緝後在逃亡期間疑脫產，販賣名下位於中市七期重劃區的2筆土地，又將13輛超跑過戶給北部地區車商代售，經檢察官指揮調查局台中市調查處追回查扣賣2地所得8億餘元，以及查扣13輛超跑。圖／警方提供
百億總裁莊周文涉嫌洗錢等案，被通緝後在逃亡期間疑脫產，販賣名下位於中市七期重劃區的2筆土地，又將13輛超跑過戶給北部地區車商代售，經檢察官指揮調查局台中市調查處追回查扣賣2地所得8億餘元，以及查扣13輛超跑。圖／警方提供

檢察官 台中市 通緝

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