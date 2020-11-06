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彰化檢警環聯手 查獲3800袋逾兩千噸非法廢棄物

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉葉姓夫婦非法經營廢棄物清理廠，從回收場蒐購廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物，為便於運送，涉嫌以太空袋包裝，並租用彰化沿海及雲林古坑等處個農地或倉庫堆置，經彰化檢警及環保局歷經5個月調查、蒐證，共查獲太空袋3800包，初估至少兩千公噸，今天將處理廠葉姓負責人夫婦、廠房及土地有權人等15人依違反廢棄物清理法移送偵辦。

葉姓負責人供稱，實際經營處理廠約一年，被查獲的太空袋內容物均來自廢棄物回收場，或者經洗選後的廢料，是暫時堆置在廠房或農地上。 彰化縣環保局表示，經實地了解，像廢電鍍汙泥、廢液有外洩之虞的內容物，均堆置在廠房內，至於堆置在農地的太空袋，則是塑膠、電纜電線、廢電器等物，初步了解，應無汙染之虞，但環保局已採取8個樣品依事業廢棄物毒性特性溶出程（TCLP）送驗，俟檢驗報告出爐，再辦理後續相關事宜。

彰化縣環保局指出，環保局今年2月起，即陸續接獲警方及民眾通報，指在鹿港地區有人任意棄置包覆汙染物的太空袋，立即結合彰化檢警追查，發現是由葉姓夫婦在芳苑鄉經營的廢棄物處理廠，分別租用鹿港鎮3處農地及二林鎮、芳苑鎮及雲林縣古坑鄉等倉庫共8個處所，進行混合五金處理。

環保局表示，所查獲的大量廢棄物太空袋，內容物包含廢五金混合物、廢電線電纜、廢塑膠混和物、廢塑膠浮除渣、廢破碎IC電路板、廢電器用品、電鍍汙泥、廢液等，總計太空袋逾3800包，棄置的廢棄物至少兩千公噸。

環保局指出，葉姓夫婦未經許可經營廢棄物處理廠，在鹿港租用的3筆農地，除了大空袋以外，還有集塵灰等廢棄物，將進一步追查來源與是否有汙染之虞。

彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物，固為空拍影像 。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物，固為空拍影像 。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物，固為空拍影像 。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物，固為空拍影像 。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供
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彰化縣環保局結合檢警查獲非法廢棄物清理業者，涉嫌租用農地或倉庫以太空袋堆放廢五金、廢電器、電鍍汙泥等廢棄物。照片／環保局提供

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