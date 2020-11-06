拍女法官電腦檢舉婚外情 男法官：以為破壞家庭很痛苦

桃園地院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官外遇，竟偷拍她電腦對話、照片，還向桃院院長邱瑞祥告狀，未料是烏龍一場，曾不滿蔡偷拍，對他提告妨害秘密、誣告罪嫌；桃園地檢今依2個妨害秘密罪嫌起訴蔡，誣告部分，檢方認定蔡確實不清楚2人已離婚，無誣告犯意，處分不起訴。

桃檢起訴指出，蔡政佑曾經介紹1名男友人給曾認識，但不清楚2人後來有交往，今年5月25日下午2點多，發現曾女的電腦跳出LINE視窗，還是該名男子傳送的訊息，並且稱她「老婆」，蔡懷疑曾婚外情，就偷拍電腦對話訊息並告知院長邱瑞祥，檢方2個依妨害秘密罪嫌起訴蔡。

另外，曾女同時提告蔡誣告罪嫌，主張他在瀏覽對話訊息後，應可知悉她與該男子當時都已經離婚，都是沒有婚姻關係的人，竟然仍基於使她受懲戒處分的意圖，打電話給院長邱瑞祥虛捏她已婚，卻和有配偶之人發生婚外情的不實內容。

曾指控，蔡誣指她有違反法官倫理規定之應受懲戒事由，意圖使院長行使職權懲處她，院長也在6月9日約談她調查、提出對話佐證，認為蔡涉嫌誣告罪。

檢方訊時，蔡坦承有偷拍她電腦對話，並告知院長有關曾疑似婚外情一事，但堅決否認有誣告犯行，辯稱和該名男子認識後，對方有介紹老婆、小孩給他認識，雙方家庭也多次出遊，自己後來將該男子介紹給曾認識，但不知他們2人都已經離婚，也不知正在交往。

蔡供稱，是5月25日在辦公室看到曾女電腦中跳出該名男子傳送的照片，並以「老婆」稱呼的LINE訊息，自己感到十分驚訝，認為自己破壞了2個家庭，當下還問老婆想確認該男子婚姻。

蔡表示，因為他認為該男子、曾女各自有家庭，曾女所為違反法官倫理，且情節重大，自己身為介紹人「心裡很痛苦」，為了挽救這件事，才會決定告訴院長邱瑞祥，但並沒有虛構事實意圖使曾女受懲戒處分的意思。

檢方查，根據曾女、男子對話，曾說「她知道我有離過婚嗎？」「我怕她會害怕一個離過婚的人」，男子則回「我也是」，不過經鑑識還原蔡的手機，發現他僅偷拍3張照片，是有有逐一觀覽2人的每一則對話而知道2人都已離婚，仍有疑義，且男子回「我也是」也無講明自己已離婚，難認蔡當時已知2人都無婚姻關係。

此外，曾女也說沒將離婚一事和蔡講，只有1、2位同學知道，蔡的妻子也說，有和男子一家出遊，當時相處無異，後來經院長告知才清楚曾女、男子都已離婚，事後也詢問過男子為何隱瞞離婚，他則說因小孩年幼，所以對外都表現像正常夫妻。

檢方認為，蔡政佑認識男子時，因對方刻意隱瞞離婚，所以蔡誤認他有家庭，且也不清楚曾女離婚，才誤認曾是婚外情因此向院長舉發，主觀上無捏造婚外情一事，誣告部分不起訴。