IBM隱匿職缺要留職停薪經理走人 判賠近9百萬至讓他復職

IBM 前經銷通路業務發展經理高啟輔受軟體部門邀請轉調，但2015年10月間公司以「軟體部門人事凍結」終止轉職，而他原任職務也被「補實」；高接受安排、簽署留職停薪，但文件上卻記載「留職停薪結束時，公司不保證提供工作機會」，2017年初被迫離職。高提確認僱傭關係存在訴訟，二審逆轉勝，最高法院駁回IBM上訴確定。

高月薪16萬5741元，法院判IBM應自2017年2月1日起至高復職日止，按月給薪、提撥勞工退休金，他至今可獲賠約9百萬元。

高啟輔從1996年10月就進IBM擔任系統工程師，2015年3月調升為全球資訊科技服務事業部經銷通路業務發展經理。升職不久後，軟體部門總經理賈景光邀他轉調，他也同意，但公司在同年10月卻說「軟體部門人事凍結」，他不僅去不了、也「回不去」。

高說，公司強勢要求、暗示性脅迫若不配合就沒工作，加上賈景光等人承諾會在留職停薪屆滿前協助安排復職，他只好先留職停薪。但復職遙遙無期，高不得已再申請延長留職停薪，期間他申請轉調各部門釋出的業務職務，卻頻遭公司拒絕。

高啟輔指公司要他簽的留職停薪辦法規定「若在留職停薪到期時，員工未尋適當職位，公司將會以自願離職處理，離職日為留職停薪終止日，且無資遣費」，結果2017年1月13日被通知辦離職。高認為IBM用不正當的方法讓他去職，依民法規定應視為「條件不成就」，主張僱傭關係存在。

IBM辯稱，高啟輔原任職時「不開心又表現平平」，因此主動想調部門，但國外總部未批准該職缺，高見轉調不成，又不願續留原部門，才留職停薪。IBM指員工有責任在留職停薪屆期前找尋復職的職位，若屆滿時未尋得適當職位，將以員工自願離職辦理，沒有不公平。

高等法院認為，相較於雇主，勞工為經濟上的弱勢，不能由雇主單方或勞雇雙方以契約方式排除勞基法，現行勞基法關於勞動契約終止是採法定事由制，除非有勞基法第11、12條規定的狀況，否則雇主不得片面終止勞動契約。

高院發現，IBM並非無適當工作可安置高啟輔，但卻沒提供職缺資訊給高。IBM和高所簽的那紙協議，高院認為就算條款有效，IBM既未協助公告職缺，也拒絕提供合理協助，高主張公司以不正當行為促成條件成就，說法有理，因此撤銷一審IBM勝訴判決，改判僱傭關係存在。