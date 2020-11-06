收租金不管廠房廢棄物堆積如山 彰檢搜索究責兩地主

彰化縣葉姓回收業者收取工業廢棄物，賣掉有價值的，沒人要的，堆置在租來的廠區和工廠。圖／檢方提供 彰化縣葉姓資源回收業者沒有代處理廢棄物許可證照，低價租用廠房，高價收取工業廢棄物，抽取可變賣的金屬後，沒價值甚至有害廢棄物裝進太空包，堆放在工廠和郊區土地，從中賺取可觀暴利，彰化地檢署搜證後，今天依違反廢棄物清理法等罪嫌，究辦葉姓業者和王姓等4名地主。

檢方表示，葉姓業者坦承犯行，已請回但限制住居，黃姓地主以20萬元交保候傳，王姓地主涉嫌棄置電鍍汙泥，有串供、滅證及逃亡之虞，昨晚聲押；另外兩名地主無具體事證證明他們事前知道葉姓業者的用途，也請回。

起訴書指出，環保署接獲檢舉，彰化和雲林兩縣有多幢廠房堆放不明廢棄物，經與彰化地檢署組成專案小組，循「檢警環查緝國土犯罪平臺」辦案模式，跨區整合相關機關，由本署主任檢察官及檢察官蔡奇曉等共計5名檢察官指揮警察和環保人員發動搜索。

檢方查出，彰化縣葉姓回收業者沒代處理工業廢棄物的許可證照，以每月2至9萬元向王姓等4名地主承租廠房彰化縣鹿港鎮3幢、二林鎮1幢、芳苑鄉1幢、雲林縣古坑1幢廠房，再用每噸500元至5000元的代處理價格，向工廠收取PVC和廢五金等廢物料。

葉姓業者回收工業廢棄物，抽出可以變賣的銅線等金屬零組件，剩下沒人要的廢棄物就裝入太空包袋子，電鍍廢液和汙泥不能處理，仍裝在桶內，都放在租來的廠房及廠區土地，雖然今年2月才開始回收，因數量龐大，暫無法統計回收處理數量。