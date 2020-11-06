質詢爆料柯昱安搜查媒事組手機 市議員簡舒培獲不起訴

台北市議員簡舒培。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影 民進黨台北市議員簡舒培指稱接獲爆料，指曾任北市府副發言人的民眾黨文宣部主任柯昱安，曾回北市府媒事組對員工展開電腦及手機搜查及調查。柯昱安提告簡舒培涉嫌妨害名譽，台北地檢署認為，簡舒培發言前有相當查證，且質詢內容與會議、市政密切相關，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

民眾黨立委蔡壁如在通訊軟體群組內的職場霸凌言論外流，引起外界譁然。北市議員簡舒培今年5月21日在議會質詢時，表示接獲爆料柯昱安在截圖外流後，進到台北市政府對秘書處媒事組同仁進行電腦、手機搜查。

簡舒培質詢表示，是否有發生這件事？台北市政府的員工，竟被民眾黨黨員騷擾，實在很離譜，若屬實就等於民眾黨不把台北市政府放在眼裡。

柯昱安隨即個人臉書上發文，「簡議員抬舉了，我一介邊緣肥宅哪有什麼權力和膽識，去媒體事務組大呼小叫說要搜查手機跟電腦？」柯昱安也強調，「其實也不用對天發誓，反正不拿出證據，不道歉，就提告。」

檢方認為，簡舒培在5月21日、22日發言前均有相當的事前查證確認，且21日質詢內容也與會議、市政有密切相關，縦言談過程提及柯昱安，但簡舒培的本意應是基於議員身分與職權促請台北市政府相關部會首長嚴守行政中立。

檢方指出，簡舒培並調查是否存有外界流傳的不法情事，其言論顯非刻意針對柯昱安一人所為，是本件簡舒培犯罪嫌疑不足，今依法給予不起訴處分。