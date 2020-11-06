收陸政治獻金花蓮賑災？查無證據 白狼張安樂獲不起訴

中華統一促進黨總裁張安樂。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

花蓮前年2月間深夜發生大地震，導致統帥飯店等建物倒塌，中華統一促進黨總裁張安樂被指控收受陸資去花蓮賑災違反政治獻金法。台北地檢署清查金流後，查無具體事證證明賑災紅包金錢來源自大陸，或資金款項是指定提供予統促黨作為黨務或政治活動所用，今依罪嫌不足，不起訴張安樂等4人。

2018年2月6日深夜11點50分許發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌。2月17日、3 月7日，統促黨去花蓮賑災，發放每份新台幣1萬元的賑災紅包，紅包袋外頭印有大陸五星旗圖誌，共發放372萬元慰問金。

3月7日，張安樂在發放相關受災戶紅包後，還宴請統促黨員及災民，共支付餐會尾款18萬8520元。調查局懷疑花蓮賑災款項資金來源不單純，張、陸籍秘書楊莉、黨部主委溫吉成、黨工曹純明涉嫌違反人民團體法及政治獻金法。

調查局懷疑，張安樂聯繫大陸港澳地區人士進行募款，並提供他在大陸使用的金融帳戶，收受李姓陸籍人士捐贈人民幣10萬元、陳姓商人30萬元、東菀卓姓商人捐贈人民幣，已轉帳方式轉入不詳帳號，使統促黨收受大陸的政治獻金。

張安樂辯稱，是以個人名義前往花蓮賑災，費用大陸廣東省人民政府台灣事務辦公室及其他人都無關，這次賑災是拋磚引玉，不記得總共花費多少，紅包袋是他設計並印刷廠印的，共印了1000個紅包袋，裝新台幣現金，不想說是何人交付現金給他。

檢方清查張安樂通聯、微信、帳戶金流記錄後，認為依現有事證尚難斷定張安樂於花蓮賑災發放的紅包金錢來源，是否確是直接來自大陸地區李姓人民，或其他大陸及香港地區的個人或公司。

檢方指出，本件也無具體明確證據可資證明該些資金款項，是指定提供予統促黨作為黨務或政治活動所用，本諸罪疑惟輕、有疑利於被告的刑事訴訟法法理，依罪嫌不足，今給予張安樂等4人不起訴處分。