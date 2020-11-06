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廢死就該死？人魔可教化？引爆網友死刑論戰的十大驚悚命案

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可教化是免死金牌？

日前一名大馬女僑生遭擄殺棄屍，不只又再一次地震驚社會，兇手的殘忍暴行也受到輿論撻伐，應該如何審判這名手段兇殘的重刑犯，關到死或是唯一死刑的議題再度被熱烈討論，其實每當有重大命案發生時，關於「死刑」的網路聲量就會再一次地飆升。

今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察這一年內對於「死刑」的網路聲量高峰，整理出讓網友開啟死刑論戰的十大驚悚命案。

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導言

第10名：台大宅王當街殺女友性侵案

討論高峰：2020.6.17

「台大宅王」張彥文6年前因為不滿女友要求分手，當街狂砍她47刀，事後親吻死者下體，殘忍變態的行徑引起社會譁然，一審時他被判處無期徒刑，二審改判21年半，直到今年六月中，高院更二審宣判改判無期徒刑，判決一出再度掀起討論，許多網友認為如此殘暴的惡行應該判處死刑，怒罵無期徒刑對兇手而言不過就是長住監獄的另一種日子罷了。

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第9名：竹東冥王姦殺少女焚屍案

討論高峰：2019.12.24

涉嫌姦殺未成年少女後焚屍滅證的竹東冥王林春雄，更一審從死刑逆轉改判無期徒刑，另外4名共犯也通通無期徒刑，一干兇嫌全部都逃過死刑，引發社會譁然，尤其當社會大眾得知，5人經台大醫院鑑定，結果皆認為具有教化的合理期待可能性，或不排除有此可能性，讓許多人無法接受。

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第8名：勒斃女友、悶死雙胞兒命案

討論高峰：2019.11.9、2020.9.29

台中一名男子僅因和女友吵架，就把她活活勒斃，並且將兩人的雙胞胎塞進洗衣機悶死，為了湮滅罪行還把現場布置成自殺模樣，將冷氣開到低溫企圖掩蓋屍臭，事後還像沒事一樣去網咖打遊戲，毫無悔意讓社會大眾看傻了眼，最後法官認為他視人命如草芥，屬於公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」，應該和社會永久隔離，殺害女友部分判13年，殺害雙胞胎兒子判1個死刑，並且應該執行死刑。

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第7名：菜刀弒母剁頭丟下12樓案

討論高峰：2020.8.20

2018年時33歲的梁姓男子因毒癮失控，拿菜刀追砍媽媽，把頭砍下來從12樓住家往下丟，鄰居嚇個半死，2019年時桃園地院依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，2020年八月的二審卻改判無罪，高等法院認定他弒母時因吸毒致精神障礙，沒有意識，喪失辨識及控制能力，這樣的判決結果讓許多網友無法接受，質疑：「難道說自己有精神病已逐漸成為殺人的免死金牌了嗎？」

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第6名：新店隨機殺人案

討論高峰：2020.3.14

王姓男子今年3月與老婆在車上吵架，一個不爽就拿著料理刀下車，刺殺坐在機車上根本不認識的、就只是來接姊姊下班的被害人，嫌犯事後坦承殺人，卻自稱有情緒障礙，在審判過程中更主張3種鑑定以求免死和減刑，這樣的做法讓死者家屬難以接受，高喊「天理何在」，社會輿論也對於兇嫌這樣的做法感到憤怒，許多網友更認為，素不相識被刺死的被害人何其無辜。

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第5名：華山分屍案

討論高峰：2020.4.7

射箭教練陳伯謙性侵女學員後勒斃，把屍體肢解13塊、裝7袋棄屍，還割下乳頭、陰道做標本，被羈押、會客時，還說要收集新聞資料出書，做成「變態殺人魔的心情自白」，實在是變態又噁心，但這起震驚社會的分屍案凶嫌原被判死刑，卻在今年四月撤銷原判決，改判無期徒刑，讓死者家屬和社會大眾震驚不已，紛紛疑惑「才無期？」

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第4名：小燈泡命案

討論高峰：2020.1.21、2020.4.15

2016年3月王景玉在內湖隨機砍殺女童「小燈泡」，造成她身首分離當場死亡，心狠手辣程度讓看到新聞的人都感到震驚與恐懼，王景玉經鑑定罹患思覺失調症，因此一二審均以《兩公約》法令規定「不得對精神障礙者判死刑」為由，判處無期徒刑，掀起台灣社會大眾對於思覺失調的討論，當精神障礙者犯下重大罪行時，到底該如何處理這樣的案件，才能讓罪犯得到應有的懲罰，讓被害者家屬的心不要再承受更多傷害，更能讓下一個悲劇不再發生？

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第3名：除夕縱火弒6親案

討論高峰：2020.4.2

2016年除夕翁仁賢縱火燒死父母親人共6人，放火後不救人就算了，還拿刀追砍逃生者，被捕後不僅毫無悔意，還在開庭時比出中指、辱罵法官，甚至嗆聲哥哥「若有輪迴，會追殺他全家」，讓承辦法官直言「當法官42年來，沒看過如此惡劣的人」，最後翁仁賢被判決死刑定讞，在2020年4月1日晚間伏法，近年來被可怕命案連環轟炸的緊繃社會氛圍稍稍緩解了一些。

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第2名：鐵路警李承翰遭刺死案

討論高峰：2020.4.30

鄭姓男子搭火車時刺傷鐵路警察李承翰致死，在判決時卻因為罹患精神疾病，在一審時被宣判無罪，但需強制就醫5年，消息傳出引起各界嘩然，不少網友認為，對啦精神疾病因為《兩公約》法令不能判死，但至少也要像小燈泡一案精神異常的嫌犯王景玉一樣判處無期徒刑，殺了無辜警察卻判「無罪」讓社會大眾難以消化與接受。

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第1名：大馬女僑生遭隨機擄殺案

討論高峰：2020.10.30、2020.10.31、2020.11.2

馬來西亞籍女大生被28歲的梁育誌用童軍繩套頸勒昏，性侵後再勒死棄屍，梁育誌還把女大生身的財物與手機通通幹走，女大生無辜慘死異鄉，父母從馬來西亞趕來台灣時，悲痛表示希望梁育誌被判「絞刑」，體會被勒死有多難受，要兇嫌一命還一命，案件發生後希望判處嫌犯死刑的聲音再起，畢竟這樣莫名其妙地隨機性侵殺人是一件造成社會恐慌的事，任誰都無法接受。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月07日至2020年11月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『引發網友討論死刑的命案』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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死刑 命案

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