「少龍」徐浩城性侵7女嫌牢飯口味重致病 聲請撤押被駁回

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開道場「修煉」仙女，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴，法院審理，裁定徐羈押禁見。徐不服，遞狀稱關在台北看守所時，監獄牢飯口味重，害他生病，聲請撤銷羈押禁見裁定，台北地院審理，駁回聲請，不得再抗告。

徐浩城原羈押處分指出，他涉強制猥褻的被害人有6人，次數為13次，涉強制性交未遂的被害人有1人，徐雖有慢性腎衰竭併尿毒症、高血壓，每周須洗腎3次，不過，徐於偵查中羈押期間，均有透過戒護就醫回診，已獲適當治療，裁定羈押禁見。

新作成的裁定說，徐浩城涉強制猥褻案次數超過10次，有反覆實施犯罪之虞，徐否認犯行，且利用信仰方式長期灌輸被害人服從觀念，有勾串、滅證之虞，前次羈押禁見的裁定無誤。

裁定指出，徐浩城認為他患有慢性腎衰竭併尿毒症、高血壓、冠狀動脈疾病，需定期戒護前往醫院洗腎，更有腸胃出血且不知出血點、血壓降低、休克多樣症狀，是因看守所內飲食口味過重，且戒護就醫需耗費人力，原羈押禁見處分沒有考量，僅以偵查資料決定羈押，見解不適法。

不過，法院裁定說，已就徐浩城病況及醫療處遇函詢台北看守所，北所函覆稱徐生命徵象穩定，他罹患末期腎衰竭、貧血、自體冠狀動脈粥樣硬化等疾病，須每周3次洗腎，依醫囑住在病舍，可見他即使在押，也可獲得適當的照護。