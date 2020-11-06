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政院小編上班時間做圖批藍營 藍委告發蘇貞昌涉圖利

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國民黨團今上午赴台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、蘇貞昌、發言人丁怡銘及三位小編涉嫌刑法圖利罪及貪汙治罪條例的公務員圖利罪。（左起：李德維，葉毓蘭，費鴻泰，林奕華，洪孟楷，陳玉珍，林思銘，吳怡玎）記者賴佩璇／攝影。
國民黨團今上午赴台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、蘇貞昌、發言人丁怡銘及三位小編涉嫌刑法圖利罪及貪汙治罪條例的公務員圖利罪。（左起：李德維，葉毓蘭，費鴻泰，林奕華，洪孟楷，陳玉珍，林思銘，吳怡玎）記者賴佩璇／攝影。
行政院發言人室幕僚遭媒體踢爆，在上班時間在立法院製作攻擊國民黨的圖卡，並提供給綠營側翼粉專大舉使用。國民黨團今上午赴台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘及周家鴻、李姓、陳姓等三位小編，涉嫌刑法圖利罪及貪汙治罪條例的公務員圖利罪。

媒體報導，蘇貞昌11月3日到立院施政報告並備詢，但國民黨團第6度占領發言台，蘇仍無法上台，政院小編被發現在議場製作「你已成為假新聞受害者」、「包場一天960萬 好歌大家唱」圖卡的畫面，一張是關於政院委員會沒開會，一張是關於昨天議場空轉。

兩張圖卡過沒多久就出現在綠營立場的臉書粉專和民進黨民代臉書上。國民黨立法院黨團11月4日表示，行政院現在是連用「1450」網軍都免了，直接用自己領國家薪水的機要人員拚命帶風向，蘇貞昌根本是踐踏公務體系、濫用權力。

林奕華今表示，國民黨團今天要告發蘇貞昌、發言人丁怡銘及三位把立法院當作行動辦公室做側翼梗圖的小編，涉嫌刑法圖利罪，及另外還涉及貪汙治罪條例第6條第1項第5款，公務員利用職權機會或身分圖利罪。

她說，公務人員要嚴守行政中立，這次事件是由發言人室三位小編，到立法院直接做不是具名行政院的側翼梗圖，攻擊在野黨團作為及立法委員，把側翼梗圖發給友好粉專，來做攻擊動作，違反刑法第131條，圖利特定政黨、民進黨自己。

她指出，公務人起碼要守法，我們是民主國家，卻把行政院當作網軍上游，製作梗圖做相關操作，這個部分是完全違反一個民主國家公務員應該要遵守的法令，所以今天站出來要求行政院、公務員要守法，提出相關告發。

江啟臣指出，這個圖裡面還直接點名，楊瓊瓔霸佔議場、唱KTV，就能月領19萬，這個是很明顯的人身攻擊、直接攻擊，指名道姓攻擊。 圖／翻攝自國會頻道
江啟臣指出，這個圖裡面還直接點名，楊瓊瓔霸佔議場、唱KTV，就能月領19萬，這個是很明顯的人身攻擊、直接攻擊，指名道姓攻擊。 圖／翻攝自國會頻道

行政院 蘇貞昌 國民黨 林奕華

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