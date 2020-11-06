鄭惠中潑李登輝肖像照紅漆 還嗆「死有餘辜」遭起訴

資深藝人鄭惠中今年8月間在台北賓館參加前總統李登輝追思會，用紅色油漆的水球丟李登輝肖像照，遭移送法辦，檢察官複訊後命以10萬元交保候傳。台北地檢署調查後，今依刑法毀損罪、妨害祭禮罪將她起訴。

今8月14日，鄭惠中前往台北賓館參加前總統李登輝追思會，下午1時許，伺機從隨身包包內拿出一顆裝有紅色油漆的水球，丟擲李登輝肖像照，另一顆水球也從包包滾出來，現場員警見狀立刻上前制止逮捕，並將其帶回忠孝東路派出所。

因台北賓館屬國定古蹟，遭油漆毀損已涉及違反文化資產保存法，且台北賓館也提告涉嫌毀損，因此警詢後依違反文資法、毀損罪嫌移送北檢，交由內勤檢察官複訊。

警方移送前，已有統派、獨派兩方人馬抵達北檢預備，雙方原本還能各自喊口號，之後轉變為口角衝突。所幸轄區中正一分局派出優勢警力將兩方人馬隔離在北檢大門口車道平台外，才暫時解除一場混亂。

鄭惠中抵達北檢後，獨派方大喊「鄭惠中！下跪道歉！」鄭女面對現場媒體提問，大喊：「台獨之父，死有餘辜！」媒體詢問：「不是人死為大嗎？」鄭惠中反嗆：「蔣公也死者呀！你們怎麼對得起蔣公！」檢察官複訊後，命以10萬元交保。