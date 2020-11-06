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「少龍」徐浩城嫌看守所飲食傷身 聲請撤銷羈押被駁

中央社 / 台北6日電

「少龍」徐浩城。 聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影
「少龍」徐浩城。 聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影

自稱「少龍」的男子徐浩城涉嫌強制猥褻等罪被訴，台北地院裁定羈押禁見。徐男以看守所飲食口味過重害他腸胃出血，戒護就醫耗費人力為由聲請撤銷羈押。不過，北院裁定駁回。

台北地檢署起訴指出，徐浩城涉嫌非法執行醫療業務，並於民國105年成立「仙女班」，從信徒女兒中徵選年約20餘歲、未交過男友且無性經驗的女子加入「仙女」行列，嚴格控制「仙女」生活，並涉嫌對6名「仙女」共有13次強制猥褻行為及1次強制性交未遂。

偵辦期間，檢方聲押禁見徐浩城獲准，今年10月間依妨害性自主、違反醫師法等罪起訴徐男，案件移審台北地方法院後，法官認定徐男犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪、勾串證人及湮滅證據之虞，裁定繼續羈押禁見。

徐浩城日前聲請撤銷羈押，他主張患有慢性腎衰竭併尿毒症、高血壓、冠狀動脈疾病，需定期戒護前往醫院洗腎，更有腸胃出血且不知出血點、血壓降低、休克等症狀，為看守所內飲食口味過重所致，且戒護就醫需耗費看守所許多人力。

法官發函台北看守所，瞭解徐男的身體狀況。北所回覆指出，徐男目前生命徵象穩定，因罹患腎衰竭等疾病，須每週協助戒送外醫進行血液透析3次，並依醫囑將徐男收住病舍療養且給予妥適醫療照護。

法官認為，徐男的病症在羈押中可以獲得適當醫療照護，且徐男全盤否認犯罪，所有羈押理由都還在，聲請無理由，裁定駁回，不得抗告。

猥褻 血液透析

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