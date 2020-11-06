300萬送給紅粉知己2天後卻車禍昏迷 妻子討錢逆轉敗
鄭姓男子2年前送在卡拉OK店認識的高姓紅粉知己300萬元，2天後他卻因車禍而無行為能力，妻子成監護人。鄭妻發現丈夫財產短少，提告要求高女吐錢；台北地院認為高女無法舉證錢是鄭所贈與，判她返還。高女上訴，高等法院發現鄭曾傳「反正我也不可能留給兒女的...300萬元是不算什麼的」訊息給高女，改判高女勝訴。
鄭和高女在2015年9月間相識，兩人多次在共同朋友圈的歌唱、歡聚而漸熟稔，2018年3月起開始私下聯繫，常用LINE交換生活心得。
鄭妻指出，丈夫2018年3月22日騎車跌倒，因腦出血而昏迷，經救治後，言語表達和理解能力受損。她指控高女只是丈夫的「一般朋友」，竟趁丈夫意識不清之際自當年3月22日至4月21日間，擅自、密集地提領他聯邦銀行帳戶內的299萬9015元，因此提返還不當得利訴訟，並另告她詐欺。
刑事部分，台北地檢署偵查後，認為高女沒有詐欺或侵占犯行，去年7月處分高女不起訴。鄭妻聲請再議，高等檢察署駁回確定。不過台北地院民事庭認為，鄭雖給了高女提款卡和密碼，但充其量只能證明他有授權高女提領存款，但高女無法證明有權提領的金額是多少、何時可領、提領目的，不能認定這些錢是要「贈與」她，判高女須歸還299萬9015元。
高等法院民事庭審理時，高女訴說原委。高女出示和鄭姓男子之間的對話截圖，鄭傳送「我最少就是超過1200萬，我可以給4分之1，就是300萬，真的只是報答妳，沒有其他想法」、「期望妳能接受」、「是妳一直照顧我我才敢跟妳說…反正我也不可能留給兒女的，給你妳不用擔心」。
高女說，鄭2018年3月17日時說要送她錢，2天後真給了她1張300萬的支票，但因她有欠卡債，沒辦法用帳戶兌領，但鄭仍堅持送錢，3月20日帶她去聯邦銀行設帳戶後，便把存摺、提款卡、帳戶密碼都給了她。
「要收好」、「只是想辦法幫助妳而已」高院細查鄭傳送的簡訊，發現高女並未提到自己缺錢，而是鄭在得知她預計75歲退休後，主動表達要送300萬給她，高女並沒有施用任何詐術。
因鄭妻無法舉證高女不法侵害財產權，高院相信這300萬元是鄭贈給高女，因此撤銷原判決、駁回鄭妻之訴。
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