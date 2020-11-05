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台南養殖戶被控偷電73萬元 二審認證據不足逆轉判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市陳姓養殖戶否認偷電，已多次反映台電未獲解決，二審認證據不足，認他無罪，全案不得上訴。圖／本報資料照
台南市陳姓養殖戶否認偷電，已多次反映台電未獲解決，二審認證據不足，認他無罪，全案不得上訴。圖／本報資料照
台南市68歲陳姓養殖戶被控為節省電費支出，在台電人員抄表後，自前年5月1日至12月12日，涉鬆脫電表結線偷電18萬多度，台電損失約73萬多元，直到台電會同警方現勘查獲，一審認他犯詐欺得利罪處6月徒刑，他否認偷電上訴，表示自己已多次向台電反映電箱的封印不見，但未獲解決，二審認竊電證據不足，判他無罪，全案不得上訴。

檢警調查，陳前年才因竊電案，被判3月徒刑，緩刑2年，應繳付台電的追償電費52萬4098 元，並於同年9月25日清償完畢。未料，同年12月12日11時台電會同警方至現場稽查，發現電表上方比流器內的電表結線鬆脫，致使下方電表計量用電度數失準，檢方再依詐欺得利罪將他起訴。

陳否認偷電，表示2017年被抓到竊電後，就都沒去動電表，且他於2018年3、4月間發現電箱的封印不見，即向台電公司抄表人員反映，但台電一直未來處理，他真的沒有去鬆脫比流器內的電表結線。

辯護人指出，電表箱上方比流器箱門上的封印，在檢察官起訴本案犯行起始日2018年5月1日前，就遭別人破壞脫落，陳早於同年3月7日及4月間台電公司人員前來抄表時，有陸續向抄表員反應。

台南高分院合議庭認陳曾先後2次向台電人員提及比流器箱表前封印脫落如何處理，對方回覆會通知佳里服務處前來封印，但該抄表人員5月再來抄表時仍未見封印，直至12月12日會同警方稽查電表時，該表前封印脫落仍未處理。

合議庭認為，陳前因竊電案，被判處3月徒刑，緩刑2年，應繳付台電的追償電費52萬4098元，於同年9月25日清償完畢，並無刻意抵賴電費且有悔改之意，他是否甘冒再遭台電公司稽查而致緩刑宣告遭撤銷風險，且於短期內在前案仍在偵審期間，即在同一地點、就同一電表，以類似手法犯案，令人起疑。

台電 詐欺 檢察官

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