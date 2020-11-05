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桃檢大門新設X光機2天掃出13把刀 還有人帶柴刀來開庭

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

為保障開庭當事人、司法官的安全，各地檢署、法院出入口幾乎都會實施安檢，桃園地檢署大門昨新設置的X光機才啟用2天就發現13把刀，甚至還有人在包包內攜帶長達30公分的柴刀，門口法警、警衛嚇得一身冷汗，也開玩笑稱「成果很豐碩」；檢方呼籲民眾來開庭，切勿攜帶危險或違禁物。

桃檢今年新添購1部X光掃描機，放置在大門過濾民眾隨身包包、物品，日前機具就定位、操作人員也受訓完成，昨天正式啟用，一般民眾進出都得通過篩檢，隨身物經掃描後，有無金屬、刀械在銀幕上一覽無遺。

昨天一早9點多，1名中年男子因涉及刑案來桃檢開庭，法警見他包包突出1小節異物，訊問他裡面是什麼，未料他竟直接抽出1把長達30公分的柴刀，後方刀柄是自行用水管連接，從外觀目視根本不能確認是何物，男子則表示開完庭要忙著到郊外從事農作物。

連同這把柴刀，包括昨天至今，門口X光掃描機已經發現13把刀械，其中又以美工刀、瑞士刀最多，還有人隨身攜帶摺疊刀，大多表示因工作需要，一時沒注意忘了拿起來。

由於這兩天發現的刀械，並非刑法槍砲彈藥刀械管制條例所列為禁物，但仍然屬於危險物，大門法警會要求民眾填寫資料，暫時收回保管，等待開庭結束要離開時再領回。

有司法官說，過去就曾發生民眾攜帶刀械企圖開庭時攻擊，或是一出地檢署大門就被仇家盯上，而且桃園地院過去也有民眾當庭朝法官潑水一事，事發後安檢過程更加提高，基本進出安檢落實才能保障大家安全。

桃園地檢署檢察長王俊力表示，原考量後門有停車場，平日進出人數較多，X光機僅設置在後門，因疫情改為單一大門出入，近日再添購1部X光掃描機放置大門，也呼籲民眾來開庭身上切勿攜帶危險物品，而若查獲違禁物將依法處理，追究法律責任。

昨有1名中年男子包包內放著1把30公分的柴刀，被大門法警發現，男子則說開完庭要去從事農作。記者曾健祐／翻攝
昨有1名中年男子包包內放著1把30公分的柴刀，被大門法警發現，男子則說開完庭要去從事農作。記者曾健祐／翻攝
民眾帶瑞士刀來開庭，暫時由法警保管。記者曾健祐／攝影
民眾帶瑞士刀來開庭，暫時由法警保管。記者曾健祐／攝影
最多人包包內有美工刀被發現。記者曾健祐／翻攝
最多人包包內有美工刀被發現。記者曾健祐／翻攝
X光機掃描下物品一覽無遺。記者曾健祐／攝影
X光機掃描下物品一覽無遺。記者曾健祐／攝影
桃檢大門新設X光機安檢，檢方呼籲民眾來開庭身上切勿攜帶危險違禁物。記者曾健祐／攝影
桃檢大門新設X光機安檢，檢方呼籲民眾來開庭身上切勿攜帶危險違禁物。記者曾健祐／攝影

安檢 司法 疫情

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