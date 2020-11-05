散布基隆艦上不雅影片 偷拍男子賠41萬元換免囚

海軍基隆艦去年爆出有男女士官兵在艦上約會，發生性行為，被偷拍不雅影片外流。圖／本報資料照 海軍基隆艦去年流出已婚男上士和女下士在船上性愛影片，事後偷拍的蘇姓男子、男上士和女下士都被免職。蘇男被依妨害秘密等罪判刑8月，經上訴表明願賠41萬，蘇男獲緩刑2年。

高雄地方法院法官審酌，原擔任雷達上士的蘇姓男子竊錄兩人的非公開活動散布影片，顯見其法治觀念不佳，但因蘇男先前無犯罪紀錄，且已與兩人調解成立，表明願賠償男上士41萬元，也與女下士和解，因此宣告讓蘇男緩刑2年，全案定讞。

判決指出，蘇男原在海軍基隆艦擔任雷達上士，他得知同艦的已婚蘇姓男上士、高姓女下士正在交往，且兩人常在輔機辦公室鎖門約會，從事性行為後，便在去年3月底的午餐時間，將智慧型手機放在輔機辦公室地上，並用防毒面具等物品遮蔽，之後開啟錄影功能竊錄兩人交談和性行為過程。

蘇男竊錄到兩人不雅影片後，又在5月17日到20日間以臉書通訊軟體Messenger，將影片散布給同艦官兵。直到同艦官兵告知蘇姓男上士和高姓女下士，並向幹部反映，全案才被揭發。

高雄地院簡易庭一審依蘇男涉犯妨害秘密等罪判決有期徒刑8個月，得以1天新台幣1000元折算易科罰金，但蘇男不服上訴；二審合議庭駁回上訴，維持原刑期，但給予蘇男緩刑2年免囚。

另外，高姓女下士事後遭蘇姓男上士妻子提告妨害家庭部分，則因通姦除罪化獲免刑。