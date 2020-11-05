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男子強盜勒死老阿嬤判無期徒刑 上訴說：太重了！

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子林昆鋒欠債，前年7月夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。高院更一審依加重強盜罪判林、彭各12、11年徒刑，張無期徒刑。檢方和3人皆上訴，高院今代最高法院開接押庭，張宥和抱怨「刑期太重了」。

原本一、二審依強盜殺人罪判3人無期徒刑，褫奪公權終身。

36歲的林昆鋒原本居無定所，後來因在宮廟當乩童，結識了李婦的兒子，被安排與李婦同住。林與李婦同住長達12年，對外也以祖孫相稱，但2018年年初起，他因欠債頻頻向李婦借錢，曾私吞對方要繳牌照稅的7千元現金，甚至還偷錢，雙方多次爭吵。　

林昆鋒計畫下藥迷昏李婦母女，前年7月24日與彭奕皓、張宥和分頭購買安眠藥和童軍繩，7月26日動手，還以「開始餵奶」當行動代號。林先誆稱安眠藥是「顧肝、顧腎的」，騙李姓母女服用，她們藥效發作昏睡後，再通知彭、張到場，以童軍繩、膠帶綁住母女。　

林等3人在李婦家搜刮了上萬元現金和金飾玉品，又痛毆李婦女兒逼問提款卡密碼。林見李女不說，先行離開現場，彭、張則繼續翻找其他提款卡、拷問密碼，直到李婦兒子晚間7時敲門，兩人才反鎖大門，從陽台鐵窗逃逸。　

新北地院審理時，林等人辯稱不知李婦為什麼會死掉，法院認為他們餵食李婦母女安眠藥、綑綁，有殺人的不確定故意。高院前審認為，一審就李女部分認3人僅犯「強盜」罪、有殺人故意，此部分檢察官上訴有理，因此撤銷改判，但仍是無期徒刑。

案經上訴，最高法院質疑林昆鋒與兩被害人生活了十多年，雖不是親人，但真的只因曾被懷疑「偷東西」就夥同共犯殺人？撤銷、發回更審。張宥和曾承認動手毆打、拉緊繩子，並表示想脫罪才卸責給林昆鋒、彭奕皓，更一審除張維持無期徒刑外，林和彭刑期大減。

高院今代開接押庭時，張宥和表示「刑期太重了」，且說被關押以來，「沒有人會客」；不過3人對檢方也提上訴沒有意見。檢察官表示，這3人惡性重大，建請繼續羈押。

男子林昆鋒（前排右）2018年夥同友人彭奕皓（後排左）、張宥和（中排右）綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。案件上訴最高法院中。記者王宏舜／攝影
男子林昆鋒（前排右）2018年夥同友人彭奕皓（後排左）、張宥和（中排右）綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。案件上訴最高法院中。記者王宏舜／攝影

殺人 強盜 檢察官

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