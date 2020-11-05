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泰女派出所附近1樓1鳳接客 生意太好警查獲承租女起訴
基隆市警方去年在愛一路一處出租套房，查獲「假觀光真賣淫」泰國籍女子，以「一樓一鳳」方式接客，泰女身材姣好，尋芳客很多，生意好到要預約，專人送三餐便當，避免她外出，消息傳到警方耳裡，掌握線索後待尋芳客進入進屋抓人，地點距忠二路派出所不到200公尺。基隆地檢署今天將承租房間的余女依妨害風化罪嫌起訴，但她表示不知情。
起訴書指出，應召站業者利用出租套房經營「一樓一鳳」，藏身在愛一路民宅內，當成賣淫場所，業者派人三餐都送便當給泰女，避免她外出被警方查獲，但不斷有陌生男子出入，引人注意。去年8月，警方獲報聲請搜索票查緝，進房後發現一名尋芳客正和30多歲泰女進行性交易，查扣保險套等相關證物，2人坦承進行性交易。
泰女去年由移民署收容後已遣送出境，尋芳客則依社維法裁罰，另名媒介賣淫男子則在逃。賣淫的民宅距離派出所不到200公尺，只隔數條街，剛經營不到1個月就被警察破獲，主要是生意好到要預約，消息傳到警方耳裡，循線追查。
檢警調查，泰女身材好，生意應接不暇，得事先預約排時間才能交易，「要等時間排隊」。泰女供稱，一節40分鐘左右，有時會提早，有時會延長，每次向收尋芳客收2100元，她拿800元，其他交給另名在逃媒介的男子。余女說，只是受託向房東租屋，她不知有人在房內責淫。
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