「芭樂票」付2萬3000元酒帳 逃25年逃掉刑責
曹姓男子1995年去KTV飲酒作樂，沒錢付帳，持「芭樂票」墊付酒錢2萬3000元，被法院依偽造有價證券罪通緝；曹逃匿25年，逃過追訴權時效，台北地院日前判決曹免訴，不過，檢察官還可以上訴。
檢察官1996年起訴指出，曹與許姓友人1995年6月到吳姓業者開設的「同學會」KTV飲酒，但無錢付帳，曹持他人遺失的合作金庫松興支庫空白支票，偽填到期日，以面額2萬3000元的空白支票充抵酒帳，業者提示支票退票提告，曹被起訴。
判決指出，曹所犯的偽造有價證券罪最重本刑是有期徒刑10年，依修正前刑法規定，追訴權時效應為20年，因逃匿經通緝致審判不能進行，要一併計算追訴期間4分之1，因此，曹的案子追訴時效是25年。
曹開票時間是1995年6月10日，檢察官1996年5月24日開始偵緝，1996年6月30起訴，1996年7月13日移審繫屬法院，1996年9月24日傳、拘不到發布通緝，他涉犯罪的追訴權時效在2020年9月28日完成，因此，案子不經言詞辯論，直接諭知免訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言