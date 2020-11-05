「芭樂票」付2萬3000元酒帳 逃25年逃掉刑責

曹姓男子1995年去KTV飲酒作樂，沒錢付帳，持「芭樂票」墊付酒錢2萬3000元，被法院依偽造有價證券罪通緝；曹逃匿25年，逃過追訴權時效，台北地院日前判決曹免訴，不過，檢察官還可以上訴。

檢察官1996年起訴指出，曹與許姓友人1995年6月到吳姓業者開設的「同學會」KTV飲酒，但無錢付帳，曹持他人遺失的合作金庫松興支庫空白支票，偽填到期日，以面額2萬3000元的空白支票充抵酒帳，業者提示支票退票提告，曹被起訴。

判決指出，曹所犯的偽造有價證券罪最重本刑是有期徒刑10年，依修正前刑法規定，追訴權時效應為20年，因逃匿經通緝致審判不能進行，要一併計算追訴期間4分之1，因此，曹的案子追訴時效是25年。