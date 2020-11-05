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女大生遭偷拍...控警方吃案 所長拔官、分局長記過

「芭樂票」付2萬3000元酒帳 逃25年逃掉刑責

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

曹姓男子1995年去KTV飲酒作樂，沒錢付帳，持「芭樂票」墊付酒錢2萬3000元，被法院依偽造有價證券罪通緝；曹逃匿25年，逃過追訴權時效，台北地院日前判決曹免訴，不過，檢察官還可以上訴。

檢察官1996年起訴指出，曹與許姓友人1995年6月到吳姓業者開設的「同學會」KTV飲酒，但無錢付帳，曹持他人遺失的合作金庫松興支庫空白支票，偽填到期日，以面額2萬3000元的空白支票充抵酒帳，業者提示支票退票提告，曹被起訴。

判決指出，曹所犯的偽造有價證券罪最重本刑是有期徒刑10年，依修正前刑法規定，追訴權時效應為20年，因逃匿經通緝致審判不能進行，要一併計算追訴期間4分之1，因此，曹的案子追訴時效是25年。

曹開票時間是1995年6月10日，檢察官1996年5月24日開始偵緝，1996年6月30起訴，1996年7月13日移審繫屬法院，1996年9月24日傳、拘不到發布通緝，他涉犯罪的追訴權時效在2020年9月28日完成，因此，案子不經言詞辯論，直接諭知免訴。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

通緝 檢察官 KTV

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