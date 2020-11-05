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環保公司稱川普當選放假10天 環保局指早已停業

中央社 / 彰化5日電

彰化縣伸港鄉全興工業區內的台新環保公司公告，美國總統大選如果川普獲勝，要放假10天慶祝，台新公司黃姓負責人也自稱是川粉，彰化縣環保局卻說，這家環保公司早被勒令停業。

台新環保公司黃姓負責人在個人臉書專頁上貼文指稱自己是川普的大粉絲，如果川普當選，全工廠員工放假10天以示普天慶祝，員工如果來上班，也會算加班費給員工，希望大家支持川普。

而黃姓負責人也在臉書貼上公司照片，照片中的廠房外牆掛上美國國旗以及川普的照片，不過彰化縣環保局卻指出，這家環保公司先前因涉嫌亂倒含有戴奧辛的污泥，已遭勒令停業處分。

根據台灣彰化地方法院的判決書，台新公司因未取得空污操作許可被停工。民國105年有民眾發現廠區傳出異味，檢警查出，業者求售工廠時為節省清運費，將含有戴奧辛等成分的污泥就地掩埋，檢方驗出戴奧辛超標近200倍，業者遭判有期徒刑1年6個月，併科罰金新台幣100萬元，但檢方不服提出上訴，案件目前在台中高分院審理中。

川普

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