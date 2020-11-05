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被控深夜製造噪音致憂鬱症遭求償 但當晚他在外過夜
台中市南屯區某社區大樓5樓住戶鄭女，不滿6樓姚姓住戶深夜不定時發出撞擊聲、拖磨、小孩哭鬧、腳步聲等噪音，致她罹患憂鬱症，請求損害賠償，要求姚給付新台幣20萬元，台中地院查出鄭指姚於4月5日深夜製造噪音，但姚及家人同日在台南旅遊過夜，合議庭以鄭未能舉證證明聲響為姚所製造，將全案駁回。可上訴。
鄭女主張，她與姚男均為中市南屯區某社區大樓住戶，鄭住5樓姚住6樓。從去年12月2 日起至今年5 月1日止，深夜常有不定時發出撞擊聲、拖磨、小孩哭鬧、腳步聲等噪音，致她罹患壓力調適障礙合併焦慮及憂鬱症，支出醫藥費，侵害她的身體健康及精神，請求損害賠償，要求姚賠償新台幣20萬。
法官查出，姚被指控於今年4月5日晚上10時46分、11時34分噪音，但法官查出當晚姚及家人在台南旅遊過夜，有姚的家族旅遊合照、飯店入住證明可以證明，顯見鄭錄得的聲音非姚所製造，至為明確。
鄭女主張於今年3月14日晚間，因姚發出巨大聲響而報警處理，鄭提出錄音檔紀錄，許姓警員接獲民眾報案妨害安寧前往社區大樓，詢問住戶報案情形，住戶稱樓上住戶地板發出聲響影響安寧，但許姓員警到場時未聽到有任何聲音。
合議庭審酌，鄭女未能舉證證明聲響為姚所製造，自難認鄭女主張為可採。法官認為鄭女請求損害賠償為無理由，將全案駁回。
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