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高雄女子酒駕拒測狂飆30公里 犯多違規被開罰21萬
高雄女子今天凌晨酒駕，在警方攔查時拒檢，一路從鳳山區飆車到小港區，沿途30公里內，犯下6項交通違規，遭開罰21萬元左右，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。
據了解，今天凌晨1點多時，吳女（46歲）開著白色轎車，載著同樣滿身酒氣的吳男（51歲），吳在行經鳳山區南正二路、南榮路口時闖紅燈，被轄區警方鳳山分局警員發現。
警方通報線上警網協助攔截圍捕，但吳女竟不停車，開車飆上國道，在鳳山、前鎮及小港等地逃竄，直到小港區沿海三路、沿海四路路口，被警方運用優勢警力包夾。
吳女一下車滿身酒氣，與同樣坐在車內的吳男酩酊大醉胡言亂語。警方要對她實施酒測時，她也拒絕，被警方開出局拒絕酒測、闖紅燈、危險駕駛、紅燈右轉、未打方向燈、不服稽查取締、逆向等罰單，共開罰21萬3400元。
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