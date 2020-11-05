追求女同學遭拒 高中生持刀到校傷人被判8個月

一名吳姓高中生就讀國中時追求同班女同學被拒，2人升上高中後透過社群媒體聯絡，女學生不堪其擾斷絕往來，吳生涉持刀到校刺傷女學生，法院判刑8個月、緩刑4年。可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，吳生及受傷的女學生是國中同班同學，吳生在國中時曾追求女學生被拒，2人國中畢業後就沒再聯絡；吳生今年4月利用社群軟體與女學生取得聯絡，但女學生因不堪其擾不再讀取吳生傳來的訊息，還將吳生封鎖。

封鎖動作引發吳生不滿，吳生在4月下旬手持黑鈦牛刀翻牆進入女學生就讀的高中，找到女學生就讀的班級教室後，持刀刺傷當時正在午睡的女學生，造成她左肩遭刺傷，送醫後無大礙，吳生則被台灣彰化地方檢察署檢察官依傷害罪起訴。

地院法官審理此案時認為，被告一時失慮犯罪，不過考量到已與原告達成和解，因此判處被告有期徒刑8個月，緩刑4年。不過，為保護原告，吳生不准與原告通話、通信、接觸、跟蹤等，也需在緩刑期間前往心理諮商機構完成心理輔導，以勵自新。全案可上訴。