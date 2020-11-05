越南逃逸移工涉性侵女客人 法院判賠30萬
越南籍逃逸移工阮明德（Nguyen Minh Duc）冒名應徵按摩師，在店內性侵女客人得逞，最高法院判決阮男5年6月確定。民事部分，台北地院判處阮男應賠償新台幣30萬元。可上訴。
阮明德於民國103年8月間以移工名義申請來台工作，104年3月間經原雇主通報行蹤不明，隨即經主管機關註銷居留許可。為躲避查緝並順利謀職，阮男自越南同鄉處取得何姓男子國民身分證影本，去年7月間前往台北市開封街一家養生館，冒用何男身分應徵按摩師成功。
去年9月9日深夜，被害女子與男友前往阮明德工作的養生館接受全身按摩。阮男在按摩過程中漸進式褪下女子短褲，隨後爬上按摩床性侵得逞。女子因過度驚恐未馬上告知男友，直到返家後才以文字訊息告知遭侵害一事。
刑事部分，最高法院今年10月間依強制性交罪判決阮男有期徒刑5年6月，並於執行完畢後驅逐出境。全案定讞。民事部分，被害女子提告求償。台北地方法院判決阮男應賠償30萬元，可上訴。
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