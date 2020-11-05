快訊

閃電颱風預計今晚8時30分發陸警 台東屏東將納首波警戒

女董喊川普當選放假10天慶祝？ 但這家公司早被勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前北縣客家局長「弄」標案給弟弟做 金額太少判5年8月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前台北縣客家事務局局長何培才被控藉勢藉端向廠商索賄，甚至借牌圍標，獲取不法利益，新北地院依貪汙治罪條例判何10年徒刑。何上訴，高等法院改判9年6月徒刑，沒收未扣案的99萬元犯罪所得，但最高法院撤銷、發回。高院更一審認為何2次圖利金額不到5萬，今改判5年8月徒刑，褫奪公權2年。

更一審也判翔富旅行社未扣案的4萬2824元、4萬9406元犯罪所得沒收。何培才曾擔任國小校長，後來在大陸從事有機農業，也是梅州台商協會的創會會長。

何培才2007年10月1日起至2010年6月16日間擔任台北縣客家事務局（現新北市政府客家事務局）局長，而翔富旅行社負責人則是胞弟何育才。2009、2010年間，北縣客家局辦海峽兩岸客家藝文交流活動，何邀人參與標案，再交給翔富旅行社辦理，由翔富得利。

另外在2009年間，台北縣政府為三峽客家文化園區設置附設的餐廳、禮品店辦委外經營招標，2次流標後，調降營運成本再第3次招標，何培才也請名藝公司出面參與投標，得標後，何將自己籌劃執行經營。為免因參與投標廠商不足法定3家廠商而流標，還找來2家廠商陪標。

高院更一審認為，何培才犯貪汙治罪條例對於主管事務直接圖利罪、政府採購法以詐術使開標不實罪，但新北地院依據營業稅籍資料查詢表內容，及將保證金、權利金、借款資金，計算為何的不法利益，認定他獲利202萬餘元，計算方法有誤。

高院統計，何培才的圖利的不法利益分別為4萬2824元、4萬9406元，都在5萬元以下，依貪汙治罪條例規定應減刑。高院認為何身為北縣府客家局局長，竟為貪欲而不知廉潔，以規避法令迂迴或違法欺罔手段標得採購案後，再交給胞弟辦理，直接圖翔富旅行社不法利益，因此判刑5年8月，褫奪公權2年。

前台北縣客家事務局局長何培才犯貪汙治罪條例對於主管事務直接圖利罪、政府採購法以詐術使開標不實罪，台灣高等法院更一審今改判何5年8月徒刑，褫奪公權2年。圖／聯合報系資料照片
前台北縣客家事務局局長何培才犯貪汙治罪條例對於主管事務直接圖利罪、政府採購法以詐術使開標不實罪，台灣高等法院更一審今改判何5年8月徒刑，褫奪公權2年。圖／聯合報系資料照片

旅行社 貪汙

延伸閱讀

前北縣客家局長何培才貪污 更二審判刑5年8月

大溪區康莊休閒農業區優質特色農場多 輕旅遊好去處

苗栗縣編印客語日曆 首創數位版開放下載

125年前抗日遭火燒庒！屏東長治鄉將辦活動展現客家硬頸精神

相關新聞

輔導員變成狼！安置機構9度拉扯揉捏少年陰囊判賠20萬

新北市天主教兒少安置機構練姓生活輔導員，被控對被安置的4名兒童、少年強制猥褻，利用機會、權勢撫摸他們的生殖器、身體私處，...

高雄女子酒駕拒測狂飆30公里　犯多違規被開罰21萬

高雄女子今天凌晨酒駕，在警方攔查時拒檢，一路從鳳山區飆車到小港區，沿途30公里內，犯下6項交通違規，遭開罰21萬元左右，...

越南逃逸移工涉性侵女客人 法院判賠30萬

越南籍逃逸移工阮明德（Nguyen Minh Duc）冒名應徵按摩師，在店內性侵女客人得逞，最高法院判決阮男5年6月確定...

前北縣客家局長「弄」標案給弟弟做 金額太少判5年8月

前台北縣客家事務局局長何培才被控藉勢藉端向廠商索賄，甚至借牌圍標，獲取不法利益，新北地院依貪汙治罪條例判何10年徒刑。何...

二男點水鴛鴦炸燬台北橋下機車 累犯男遭判1年1月徒刑

陳姓男子和郭姓男子在20分鐘內引爆水鴛鴦2次，炸燬北市台北橋下停車場及人行道上的2輛機車，遭依公共危險罪嫌起訴。士林地院...

撤告韓國瑜毀損罷免看板 基進：關注市政較重要

罷韓團體廣告看板接連遭拆，台灣基進新聞部主任張博洋因此對前高雄市長韓國瑜和當時的環保局長、工務局長提告，但9月撤告。他今...

不法吸金4億逃亡再犯案 青鑫國際總經理陸駿誠遭起訴

「青鑫國際開發公司」總經理陸駿誠，因吸金案被法院判刑，逃亡通緝期間竟重操舊業，對外佯稱有團隊，招攬投資保本並以1%到1....

叫大同「驚世股東會」黑衣保全打人？林郭文豔獲不起訴

大同公司新經營團隊塵埃落定，市場派拿下經營權，但今年6月底「驚世股東會」當天，大批黑衣保全維持秩序，有一名小股東嘴角擦傷...

放生未開眼米克斯害2隻曝曬成屍 狠男代價確定罰金23萬

高雄鄭姓男子前年9月間疑不滿他的機車被大小便，涉把停車場4隻剛出生10幾天的米克斯幼犬，趁半夜帶到鳳山區88快速道路下方...

這裡沒有恐龍法官！勞動調解促進對話 效率對勞資都好

勞動事件法今年元旦上路，明定勞資爭議訴訟案件先送勞動調解，每案都由法官與勞動調解委員組調解委員會，行訴訟前調解，參與調委...

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

彰化縣某明星高中高三男生因愛慕彰化縣某高中女學生，因兩人國中時是同班同學，男學生今年在ig網路社群軟體與女學生連絡上，但...

PMMA又一死亡案例！酒客餵毒酒女致死與藥頭都遭起訴

北市一名酒店小姐今年4月間被仝姓酒客帶出場性交易，在汽車旅館被餵毒咖啡包，在房間內身體不適撞牆、傻笑、翻滾，早晨搭計程車...

熱門新聞

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

被害人就活該被糟蹋？王世堅：女大生案罪證確鑿就死刑

前嘉義長庚眼科名醫涉詐領健保費 昔日同事感驚訝

台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。