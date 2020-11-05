前北縣客家局長「弄」標案給弟弟做 金額太少判5年8月

前台北縣客家事務局局長何培才被控藉勢藉端向廠商索賄，甚至借牌圍標，獲取不法利益，新北地院依貪汙治罪條例判何10年徒刑。何上訴，高等法院改判9年6月徒刑，沒收未扣案的99萬元犯罪所得，但最高法院撤銷、發回。高院更一審認為何2次圖利金額不到5萬，今改判5年8月徒刑，褫奪公權2年。

更一審也判翔富旅行社未扣案的4萬2824元、4萬9406元犯罪所得沒收。何培才曾擔任國小校長，後來在大陸從事有機農業，也是梅州台商協會的創會會長。

何培才2007年10月1日起至2010年6月16日間擔任台北縣客家事務局（現新北市政府客家事務局）局長，而翔富旅行社負責人則是胞弟何育才。2009、2010年間，北縣客家局辦海峽兩岸客家藝文交流活動，何邀人參與標案，再交給翔富旅行社辦理，由翔富得利。

另外在2009年間，台北縣政府為三峽客家文化園區設置附設的餐廳、禮品店辦委外經營招標，2次流標後，調降營運成本再第3次招標，何培才也請名藝公司出面參與投標，得標後，何將自己籌劃執行經營。為免因參與投標廠商不足法定3家廠商而流標，還找來2家廠商陪標。

高院更一審認為，何培才犯貪汙治罪條例對於主管事務直接圖利罪、政府採購法以詐術使開標不實罪，但新北地院依據營業稅籍資料查詢表內容，及將保證金、權利金、借款資金，計算為何的不法利益，認定他獲利202萬餘元，計算方法有誤。