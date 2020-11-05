二男點水鴛鴦炸燬台北橋下機車 累犯男遭判1年1月徒刑
陳姓男子和郭姓男子在20分鐘內引爆水鴛鴦2次，炸燬北市台北橋下停車場及人行道上的2輛機車，遭依公共危險罪嫌起訴。士林地院日前審結，認定共犯以爆裂物炸燬他人之物罪，陳累犯判處1年1月徒刑；郭男處6月徒刑，緩刑2年。
判決指出，去年4月28日凌晨，陳帶著水鴛鴦爆裂物，由郭開車前往北市大同區迪化街2段與民權西路口的台北橋下停車場，點燃水鴛鴦炸燬詹姓男子的機車，致生公共危險，約20分鐘後，2人開車到環河北路2段與民權西路口，由郭男點燃水鴛鴦丟巷人行道上的機車停放區，炸燬黃姓男子的機車。
檢方認定2人知道，可能因爆裂物爆炸，波及整排機車，甚至引爆其中任一輛機車油箱之汽油，導致發生公共危險案件，仍點燃水鴛鴦炸機車，經車主報案後，調閱監視器查獲陳、郭2人。他們到案後辯稱，只是用一般市售的鞭炮，不是水鴛鴦。
合議庭痛批，陳男、郭男在短短不到20分鐘內，無端引爆水鴛鴦多達2次，接續在2處引爆水鴛鴦炸燬2輛機車，致生公共危險，共犯以爆裂物炸燬他人物品罪。
合議庭指出，陳男曾在馬路上點火燃燒信號彈，妨害公眾往來安全遭判刑，本案罪質相同，累犯依法加重，判處1年1月徒刑。郭男部分則非主動提議犯案之人，犯後坦承犯行具有悔意，與告訴人和解賠償完畢，依照刑法59條情堪憫恕減刑，判處有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。
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