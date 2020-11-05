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不法吸金4億逃亡再犯案 青鑫國際總經理陸駿誠遭起訴
「青鑫國際開發公司」總經理陸駿誠，因吸金案被法院判刑，逃亡通緝期間竟重操舊業，對外佯稱有團隊，招攬投資保本並以1%到1.5%的月利率獲利，並提供無價值的不動產擔保。台北地檢署調查後，今依違反銀行法、刑法詐欺罪起訴陸，並對潘姓共犯發布通緝。
2010年間，陸駿誠謊稱投資不動產以及活化資產，年利高達18趴，並打出「輕鬆創造人生第一桶金」口號，吸金4億多元，一審依違反銀行法，重判青鑫董事長朱蒂9年6月、總經理陸駿誠13年、副總游軫祺10年6月。
陸駿誠隨即逃亡遭通緝，檢方調查，陸男在逃亡期間，2016年至2018年間，又與潘姓男子同謀，以月利率1到1.5%借貸投資名義，招攬民眾簽下借貸契約書，並以地下錢莊付息方式，請投資人將「利息」先扣除匯款給予他。
檢方查出，陸男為取信投資人，還提供不動產作為擔保。豈料，這幾筆不動產都已經設定抵押，已經沒有價值可言，但仍吸引27名被害人投入資金，其中一名被害人投入最高達600萬元。檢方在他歸案後，今依起訴，並對潘男發布通緝。
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