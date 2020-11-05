撤告韓國瑜毀損罷免看板 基進：關注市政較重要

台灣基進黨新聞部副主任張博洋（左）為罷韓看板遭拆除，原對韓國瑜及2名高市府局長提告，但9月撤告。本報資料照 罷韓團體廣告看板接連遭拆，台灣基進新聞部主任張博洋因此對前高雄市長韓國瑜和當時的環保局長、工務局長提告，但9月撤告。他今天說關注市政較重要，不再與過時政客糾纏。

張博洋今天表示，當初提告就是為了對抗當時市政府對於公務執行的不公平，也讓民眾知道，罷免方遭遇到的國家機器選擇性執法的壓力。

張博洋指出，6月6號罷免投票當天，高雄市民已經用選票對這樣的市府做出抉擇，如今高雄市要積極面對的是市政如何重新上軌道，而非再浪費力氣與過時政客糾纏；自己參與罷韓是為了幫高雄一把，也不是跟韓國瑜有什麼私人恩怨，所以才會在後來決定撤告，關注市政比較重要。

他也說，今年7月27日收到法院傳票當天，也剛好是自己生日，可以說是非常特別的生日禮物。

罷韓團體今年4月25日在高雄市新興區中正二路口、5月3日在中華四路、五福三路口懸掛廣告看板，但遭高市府工務局依廣告物管理自治條例規定，認定違法，環保局之後接連拆除罷韓廣告。

張博洋因此對韓國瑜和時任環保局長王玨、工務局長吳明昌提告毀損罪，但在罷韓通過後，張博洋今年9月便向高雄地檢署遞狀撤告，檢方10月中據此做出不起訴處分。