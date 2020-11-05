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輔導員變成狼！安置機構9度拉扯揉捏少年陰囊判賠20萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北市天主教兒少安置機構練姓生活輔導員，被控對被安置的4名兒童、少年強制猥褻，利用機會、權勢撫摸他們的生殖器、身體私處，被依加重強制猥褻罪等15罪判刑4年10月，案件高院審理中；民事部分，一名被拉扯、揉捏陰囊的少年和父親提告求償，台北地方法院判練應賠償20萬元，可上訴。

練2015年4月起擔任安置機構小家生活輔導員，對安置對象負責上下學接送工作、學校家庭聯絡簿簽字、以及生活起居相關照顧；他被控2017年7月、8月間，在家園值班室多次利用其中一名被害少年夜晚怕黑，要求被害少年與他同睡，趁機撫摸少年的胸部、生殖器。

2017年10月，第二名被害少年觀看恐怖影片後不敢獨睡，練又要求與他同睡，撫摸少年臀部、拍打臀部，再撫摸他的大腿與鼠蹊部。

2017年7、8月暑假，練利用與第三名少年聊天、同睡的機會，抓住他的生殖器；同年9月、11月時再利用輔導被害人被同儕排擠的機會，將手伸進少年內褲裡，抓住著他的生殖器抽動。

2016年10月，練在安置機構的值班室、客廳、餐桌旁、曬衣場等地，先後將第四名被害少年的褲子及內褲褪到膝蓋處，不顧少年還手抗拒，直接趴在他的身上，並且用手拉扯、揉捏少年的陰囊，對少年為強制猥褻行為。

刑事部分，一審認為，練為生活輔導員，應類似家長協助弱勢兒童、少年健全成長，卻利用他們的信任與高度依賴，假意給予關愛，實則行猥褻情事；練利用被害人不敢聲張、只能隱忍的弱點，對被害人以近乎羞辱的方式猥褻，顯然造成被害人的障礙、陰影；犯罪後，指控被害人的行為不檢、說謊成性、誠信有疑，還將自己塑造為機構中「只能被小孩打、而不能打小孩」的弱勢形象，判4年10月徒刑，案件上訴高院審理中。

民事部分，第四名少年和父親提告主張，練2016至2017年期間9度拉扯、揉捏少年的陰囊，要求練賠償少年、父親各35萬元；練抗辯，少年在警詢、法院審理時說法不一，且少年有竊盜、說謊紀錄，認為少年對他的管教心生不滿，才會挾怨報復，另也難以想像單純用手扯他人生殖器有何滿足性慾。

法官認為，根據刑事調查結果，認為練確實有猥褻少年，應負賠償責任，審酌一切情狀認為練應賠償少年35萬元、父親10萬元，再扣除少年已領的犯罪被害人補償金25萬元後，判練應賠償少年10萬元、父親10萬元。

示意圖／ingimage
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猥褻 補償金

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