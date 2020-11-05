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放生未開眼米克斯害2隻曝曬成屍 狠男代價確定罰金23萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄鄭姓男子前年9月間疑不滿他的機車被大小便，涉把停車場4隻剛出生10幾天的米克斯幼犬，趁半夜帶到鳳山區88快速道路下方空地棄置，隔2天再去尋找只剩2隻狗屍。一審痛批他讓幼犬自生自滅，依故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪，處拘役30日、併科罰金20萬，全案高雄高分院駁回上訴定讞。

判決指出，鄭姓男子（50歲）不滿他停在小港區某停車場的愛車，屢遭流浪狗排泄物汙染，2018年9月27日凌晨12點半許，騎車載4隻出生僅幾天的米克斯幼犬，帶至鳳山區88快速道路下方空地棄置；常餵養幼犬的金紙行店員發覺不見，詢問他之下，同月29日上午9點多鄭才帶領前往棄置處，但只見2隻死亡幼犬。

鄭姓男子遭市府依違反動保法函送後，他辯稱，流浪狗在停車場任意排泄，多次向房東及金紙行員工反應不要餵養，沒獲回應才會把幼犬移走，「我之前沒養過狗的經驗，只是想說是流浪犬，應該回歸野外」，可能幼犬體弱或先天疾病、餵養方式不當，導致移置不久就死亡，他沒意圖傷害狗。

金紙行老闆、員工出庭證稱，約2018年9月16日有隻母狗到金紙行後方生了5隻小狗，其中1隻狀況較不好，帶回去照顧仍死亡，剩4隻養在停車場，養得肥滋滋的很健康，活動力很強。

由於2隻幼犬屍體腐敗嚴重，無法判讀死因，合議庭傳喚獸醫師作證指出，依氣象資料推算，棄置的那2天柏油路面溫度高達40至42度；另名負責解剖的獸醫師也證稱，2幼犬都未開眼，也還沒斷奶，是很無助的狀態，所以放在高溫環境、只提供飼料和水，「死亡是必然的」。

合議庭認定鄭姓男子有使動物遭受傷害的不確定故意，痛批他行為不該，考量他未認罪，犯罪手段只是棄置未虐打，處拘役30日，得易科罰金3萬元，另併科罰金20萬。

鄭姓男子上訴辯稱，金紙行員工飼養方式不當，使幼犬營養不良才是致死主因，跟他移置的行為無關，二審合議庭採信原審見解，鄭把如同嬰兒般脆弱的幼犬，移置遠離母犬又人煙罕至、無遮蔽的曝曬空地，確實與死亡因果關係，維持原判決。

高雄鄭姓男子涉把停車場4隻剛出生10幾天的米克斯幼犬棄置鳳山區88快速道路下方空地，隔2天剩2隻狗屍。圖為88快速道路附近，非案發地點。圖／翻攝Google map
高雄鄭姓男子涉把停車場4隻剛出生10幾天的米克斯幼犬棄置鳳山區88快速道路下方空地，隔2天剩2隻狗屍。圖為88快速道路附近，非案發地點。圖／翻攝Google map

幼犬 獸醫師 停車場

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