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叫大同「驚世股東會」黑衣保全打人？林郭文豔獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

大同公司新經營團隊塵埃落定，市場派拿下經營權，但今年6月底「驚世股東會」當天，大批黑衣保全維持秩序，有一名小股東嘴角擦傷，控告前董座林郭文豔涉嫌教唆傷害等罪。台北地檢署勘驗監視器畫面，保全只是組成人牆，未出手傷人，今依罪嫌不足，給予林郭不起訴處分。

大同公司在今年6月30日召開股東會，公司派與市場派在會前，不斷隔空交火。市場派防止公司派出「奧步」，直接到公司門口守夜，而公司派更築起比過往更為堅固的「黑衣人牆」，讓市場派在現場連林郭文艷的臉都見不到。

有鑑於去年市場派和公司派於股東會爆發肢體衝突，今年公司派絲毫不敢大意，在股東進場動線、股東會會場布滿黑衣人維持秩序，並嚴格查驗股東身分才能進場。同時，大同員工也在場外拉起布條，高喊「捍衛大同」、「拒絕中資」等口號聲援公司。

當天的「驚世股東會」公司派否定股東行使投票權，引發後續紛爭。今年10月21日，大同股東臨時會完成董監事改選，選出東森電視董事長林文淵擔任新任董事長，大同從林家的百年治理，短短幾小時就交給市場派，經營權紛爭暫告段落。

林郭文艷在11月2日卸任，改任榮譽董事長。不過，林郭的官司尚未全數了結。檢方調查，6月30日股東會，有一名小股東與保全爆發衝突。他事後提出嘴角擦傷的驗傷單提告林郭文艷涉嫌教唆傷害、妨害自由等罪。

檢察官調閱現場監視器畫面，並傳喚保全主管作證，主管證稱行前教育有強調「絕對不能動手」；且錄影畫面顯示保全人員手垂下、組成人牆阻擋不符資格者入場，沒出手攻擊，是股東為入場而主動衝撞人牆，並發生口角衝突，因此不起訴林郭文豔。

今年6月底「驚世股東會」當天，大批黑衣保全維持秩序，有一名小股東嘴角擦傷，控告前董座林郭文豔涉嫌教唆傷害等罪。台北地檢署勘驗監視器畫面，保全只是組成人牆，未出手傷人，今依罪嫌不足，給予林郭不起訴處分。圖／本報資料照。
今年6月底「驚世股東會」當天，大批黑衣保全維持秩序，有一名小股東嘴角擦傷，控告前董座林郭文豔涉嫌教唆傷害等罪。台北地檢署勘驗監視器畫面，保全只是組成人牆，未出手傷人，今依罪嫌不足，給予林郭不起訴處分。圖／本報資料照。

保全 監視器 投票

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