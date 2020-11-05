這裡沒有恐龍法官！勞動調解促進對話 效率對勞資都好

勞動事件法今年元旦上路，明定勞資爭議訴訟案件先送勞動調解，每案都由法官與勞動調解委員組調解委員會，行訴訟前調解，參與調委調解過程看見法官耐心，細心為雙方爭取共贏，直言「這裡沒有恐龍法官」；法官則認為，傳統訴訟期長、對勞資不一定有利，調解約6個月內即有結果，效率比訴訟快很多。

嘉義市電腦產業公會理事長徐銘義為嘉義市調解委員，他坦言調解過程辛苦，但很有成就感，參與十多場調解中，看見參與法官親和力，以細心、耐心向勞資雙方說明，達成調解目標，他可拍胸保證，這裡絕沒有恐龍法官！

嘉義地方法院勞動庭長林中如說明，過去勞資糾紛訴訟50萬元以下，訴訟可能近1年，50萬元以上若需醫療鑑定，可能要1年4個月，訴訟期跑法院、找律師，對勞資雙方都是壓力，但透過勞動調解平台，約6個月內即有結果，執行效率比訴訟快很多。

「調解效率對勞資雙方都好！」林中如說，多數勞資糾紛都是資遣是否合法、加班費、勞保金計算提異議，法官雖有意照顧弱勢，但受限中立身分、立場，擔心被誤解，多數不參與調解，但透過勞動調解平台，勞資雙方各有調解委員，從資、勞方立場提供客觀建議，更有效促進對話、增加調解成功機會。

林中如說，像日前調解一起校園警衛被學校解聘案，警衛認為校方無正當理由解聘，要求回聘，但學校已重聘新警衛、不接受回聘要求，雙方由調委各別溝通，勞方坦言通過法院更生裁定，最後5個月還款期若無工作收入、無法還款，之前更生努力都白費了，一定要這份工作。

調委計算該警衛所需費用後，向資方說明解聘沒發資遣費、明顯違法，對學校形象影響大，未來訴訟若裁定讓警衛回聘，相關支出更高，校方因此同意支付6個月資遣費，剛好解決勞方更生還款期，雙方皆大歡喜。