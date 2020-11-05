快訊

丟不得！喬治亞州選情告急 川普團隊內部辭職氛圍濃

國會爆衝突！藍委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣叫陣：我怕你啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某明星高中高三男生因愛慕彰化縣某高中女學生，因兩人國中時是同班同學，男學生今年在ig網路社群軟體與女學生連絡上，但女學生不堪其擾不再讀取男學生的訊息，並封鎖男生，以致男學生心生不滿，於今年4月翻牆進到女學生學校，以牛刀猛刺女生肩部，造成女生受傷送醫，彰化地方法院依傷害罪將男學判刑8個月，緩刑4年。

男學生是因今年4 月初以網路社群軟體（Instagram）與也是高三的女學生又再聯繫上，但數週後女學生不再讀取男學生訊息，並封鎖男學生，女學生也請友人代為轉達不要再傳訊息給她，卻造成男學生感到憤怒，為了讓女學生知道他很生氣，今年4月20日下午男生持購買的牛刀翻牆進去，到女學生教室內，朝正趴著睡覺的女學生肩部刺下去，造成女學生血流如注，傷口長達 3 公分、深 5 公分，幸好送醫後無大礙。

不過男學生在檢方偵查時還稱對於自己所為不會後悔，並認自己別無選擇，且以後還會再想要聯絡女生，但女學生已心生恐懼，根本不想再跟男學生連絡，檢察官認為，男學生其執念很深，對自身所為高度認同，無法變通思量其他合法、妥適方法解決自身面臨的人際及情緒問題，對他人之人身安全乃具高度之危險性，因此將他聲羈獲准。

不過法院審理期間，男學生也參加過大學指考，在接受輔導下，他已表達對女學生愧疚不已，已承諾不會再傷害她，並寫信給她致歉，及表示有心繼續向學。

彰化地方法院依傷害罪將男學判刑8個月，緩刑4年，讓他有自新機會，不過也參酌檢察官建議，禁止男學生再對女學生有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信行為，於緩刑期間內保護管束，並需前往心理諮商機構完成心理輔導。

男學生學校師長得知判決後說，男學生成績不錯，可能是當時正值指考前本來壓力就大，多重原因才會一時失慮犯錯，男學生考完指考後，卻未填志願。

彰化縣一名男高中生今年4月翻牆闖進彰化某高中教室，持刀刺傷女學生肩部，女學生（圖右）被送醫救治，幸無生命危險，男學生被彰化地方法院依傷害罪判刑8個月，緩刑4年。圖／ 記者林宛諭翻攝
彰化縣一名男高中生今年4月翻牆闖進彰化某高中教室，持刀刺傷女學生肩部，女學生（圖右）被送醫救治，幸無生命危險，男學生被彰化地方法院依傷害罪判刑8個月，緩刑4年。圖／ 記者林宛諭翻攝
彰化縣一名男高中生今年4月翻牆闖進某高中教室（如圖)，持刀刺傷女學生肩部，女學生被送醫救治，幸無生命危險，男學生被彰化地方法院依傷害罪判刑8個月，緩刑4年。圖／ 記者林宛諭翻攝
彰化縣一名男高中生今年4月翻牆闖進某高中教室（如圖)，持刀刺傷女學生肩部，女學生被送醫救治，幸無生命危險，男學生被彰化地方法院依傷害罪判刑8個月，緩刑4年。圖／ 記者林宛諭翻攝

指考

延伸閱讀

愛你愛到殺死妳：「情殺」背後，厭女情結作為懲罰機制

師範大學男學生邀女同學半夜吃消夜 趁機摸胸揉胸判刑

女大生命案懲處警官 陳家欽：沒有所謂大風吹

嘉義男大生涉偷拍女生大腿還發喘息聲 女質疑吃案警方澄清

相關新聞

輔導員變成狼！安置機構9度拉扯揉捏少年陰囊判賠20萬

新北市天主教兒少安置機構練姓生活輔導員，被控對被安置的4名兒童、少年強制猥褻，利用機會、權勢撫摸他們的生殖器、身體私處，...

叫大同「驚世股東會」黑衣保全打人？林郭文豔獲不起訴

大同公司新經營團隊塵埃落定，市場派拿下經營權，但今年6月底「驚世股東會」當天，大批黑衣保全維持秩序，有一名小股東嘴角擦傷...

放生未開眼米克斯害2隻曝曬成屍 狠男代價確定罰金23萬

高雄鄭姓男子前年9月間疑不滿他的機車被大小便，涉把停車場4隻剛出生10幾天的米克斯幼犬，趁半夜帶到鳳山區88快速道路下方...

這裡沒有恐龍法官！勞動調解促進對話 效率對勞資都好

勞動事件法今年元旦上路，明定勞資爭議訴訟案件先送勞動調解，每案都由法官與勞動調解委員組調解委員會，行訴訟前調解，參與調委...

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

彰化縣某明星高中高三男生因愛慕彰化縣某高中女學生，因兩人國中時是同班同學，男學生今年在ig網路社群軟體與女學生連絡上，但...

PMMA又一死亡案例！酒客餵毒酒女致死與藥頭都遭起訴

北市一名酒店小姐今年4月間被仝姓酒客帶出場性交易，在汽車旅館被餵毒咖啡包，在房間內身體不適撞牆、傻笑、翻滾，早晨搭計程車...

女駕駛拒檢還亂扯警察打人 妨害公務外再加一條誣告

桃園楊姓女子開曳引車超載不配合攔查還連闖3個紅燈，解除手煞車脅迫警方退散，蘆竹分局員警朝輪胎開4槍逮捕她，楊女事後投訴電...

騙投資房貸、信貸賺高額月息 麗峰負責人吸金6億遭起訴

麗峰實業公司實際負責人許恒瑞與同居人房欣怡，被控聯手對外以投資房貸、信貸賺高額月息等方式招攬民眾，2014年至今年4月間...

不配合防疫還狠踹護理師肚子 火爆婦事後和解獲緩刑

防疫期間桃園柯姓婦人到診所不願配合填寫防疫申請書評估表（TOCC），對蔡姓護理師罵三字經，揚言「我要打電話專治你這種人」...

拿不到30萬賠償金 母子檔砍死鄰居要關6年、11年定讞

婦人蔡陳惠、兒子蔡銘貴向湯姓男鄰居追討賠償金未果，雙方揮刀攻擊，湯全身共69處傷口休克身亡；一審依殺人罪判母子各1年10...

股市炒手吳金泉掏空上市福懋油脂公司 挪用資金9232萬

股市炒手吳金泉為上市公司興泰公司實際負責人，去年6月取得上市公司福懋油脂公司的經營權，吳涉嫌以人頭帳戶的興泰股票出售給福...

檳榔攤業者遲未還債 KTV老闆揪眾持槍押人判5月

夏姓男子在台南經營KTV，借款140萬元給檳榔攤林姓業者，屢經催討未果，去年8月夥同林姓男子等人討債，下車分持球砸毀檳榔...

熱門新聞

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

彰化男醫師偷拍護理師、女醫師如廁 被判刑6個月

百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

被害人就活該被糟蹋？王世堅：女大生案罪證確鑿就死刑

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

前嘉義長庚眼科名醫涉詐領健保費 昔日同事感驚訝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。