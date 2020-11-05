明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

彰化縣某明星高中高三男生因愛慕彰化縣某高中女學生，因兩人國中時是同班同學，男學生今年在ig網路社群軟體與女學生連絡上，但女學生不堪其擾不再讀取男學生的訊息，並封鎖男生，以致男學生心生不滿，於今年4月翻牆進到女學生學校，以牛刀猛刺女生肩部，造成女生受傷送醫，彰化地方法院依傷害罪將男學判刑8個月，緩刑4年。

男學生是因今年4 月初以網路社群軟體（Instagram）與也是高三的女學生又再聯繫上，但數週後女學生不再讀取男學生訊息，並封鎖男學生，女學生也請友人代為轉達不要再傳訊息給她，卻造成男學生感到憤怒，為了讓女學生知道他很生氣，今年4月20日下午男生持購買的牛刀翻牆進去，到女學生教室內，朝正趴著睡覺的女學生肩部刺下去，造成女學生血流如注，傷口長達 3 公分、深 5 公分，幸好送醫後無大礙。

不過男學生在檢方偵查時還稱對於自己所為不會後悔，並認自己別無選擇，且以後還會再想要聯絡女生，但女學生已心生恐懼，根本不想再跟男學生連絡，檢察官認為，男學生其執念很深，對自身所為高度認同，無法變通思量其他合法、妥適方法解決自身面臨的人際及情緒問題，對他人之人身安全乃具高度之危險性，因此將他聲羈獲准。

不過法院審理期間，男學生也參加過大學指考，在接受輔導下，他已表達對女學生愧疚不已，已承諾不會再傷害她，並寫信給她致歉，及表示有心繼續向學。

彰化地方法院依傷害罪將男學判刑8個月，緩刑4年，讓他有自新機會，不過也參酌檢察官建議，禁止男學生再對女學生有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信行為，於緩刑期間內保護管束，並需前往心理諮商機構完成心理輔導。