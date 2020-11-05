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女駕駛拒檢還亂扯警察打人 妨害公務外再加一條誣告
桃園楊姓女子開曳引車超載不配合攔查還連闖3個紅燈，解除手煞車脅迫警方退散，蘆竹分局員警朝輪胎開4槍逮捕她，楊女事後投訴電視台媒體，稱5名警察對她拳打腳踢提告傷害，警方也提告誣告罪；檢方查，楊女拒檢被依妨害公務判6月，又誣指警方傷害，依誣告罪嫌起訴她，建請從重量刑。
檢警調查，楊女（43歲）2018年5月26日下午1點多，駕駛曳引車行經蘆竹區長興路段時，因車輛超載土石方，轄區南崁派出所李姓、溫姓、吳姓、鍾姓及鄭姓等5名員警上前盤查，要求楊搖下車窗出示證件、應配合過磅。
但楊女非但不配合，還趁機倒車駛離拒絕稽查，警方開啟警報器尾隨，沿途揮手、拍打車門示意，楊卻踩油門加速連闖3個紅燈，直到被支援警力攔下，並用手寫板書寫「不下車破窗」，楊仍解除手煞車、打倒車檔發出蜂鳴聲以此脅迫警方退散，最後經警方朝車輪開4槍才將楊逮捕。
楊女被依妨害公務罪嫌起訴，一審桃園地院採信楊女辯稱自己突被大量警力包圍，因恐懼才有微幅倒車，難認有施以強暴之故意，判楊無罪；檢方上訴，二審台灣高等法院認為，楊女明知自己超載，藉口沒聽到警笛連闖3個紅燈、逆向行駛，顯示為躲避始終不接受攔停，依妨害公務判她6月。
而楊女案發後，向電視新聞投訴5名員警執法過當、朝她拳打腳踢，蘆竹分局認有澄清必要，主動發新聞稿說明，楊仍具狀對5名員警提告，誣指他們壓制逮捕行為涉犯刑法134條藉職務上權力、機會或方法觸犯傷害罪，經檢方偵結不起訴。
蘆竹分局5名員警不甘無端被指控，再對楊女提告誣告罪嫌，檢方依雙方證詞、楊女提告紀錄、前案不起訴處分書等，偵結依誣告罪嫌起訴她；檢方認為，楊女前因涉犯妨害公務罪，卻仍不知悔悟，又犯誣告罪，犯後否認態度不佳，建請法院從重量刑。
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