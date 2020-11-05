母子遭鄰居追砍 持刀反擊奪命判刑定讞

台南蔡姓母子遭湯姓鄰居持刀砍傷，進而持柴刀、鐮刀抵抗反擊，造成湯男身受69處創傷而亡。二審認為蔡母防衛過當，輕判6年，蔡子判刑11年，案經最高法院駁回上訴定讞。

民國96年間，蔡姓婦人遭湯姓鄰居毆傷，但湯男未依約賠償，雙方關係長期不睦。104年10月1日，蔡姓母子到台南市六甲區山區砍伐竹子偶遇湯男，蔡婦向湯男催討債務，反遭湯男持長柄鐮刀攻擊。

蔡子挺身護母也遭砍傷，但為防湯男追擊母親，撲倒湯男企圖奪刀，蔡母則持削尖竹尾攻擊湯男；但湯男仍不斷揮刀，蔡婦情急下持柴刀刀背攻擊湯男頭部，導致湯男顱骨破裂；蔡子見湯男已癱軟無力，仍持鐮刀砍擊湯男頭部。

總計湯男身受69處傷口，因顱腦損傷、左頸靜脈斷裂傷重身亡。

一審台南地方法院認為，蔡姓婦人屬正當防衛，但防衛過當，審酌蔡婦自首、情堪憫恕，減輕其刑後依殺人罪判處1年10月，蔡子也因符合自首規定，輕判6年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。二審也認為，蔡婦防衛過當，但蔡婦與兒子案發時雖有報警，但未自承殺人，不符自首要件；而蔡婦砍擊湯男頭部造成多達22處傷口，手段殘忍、激烈，無可憫恕。

二審認為，蔡姓母子素行尚佳，犯罪動機或可理解，但2人共造成湯男69處傷口，手段殘忍，事後也未全然坦承犯行，犯後態度不佳，審酌蔡婦超過70歲，適用防衛過當的減輕其刑規定，改判6年，蔡子則改判11年。

最高法院認為二審判決並無違背法令之處，日前駁回上訴，全案定讞。